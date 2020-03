Motorola Moto G8: spécifications, prix et disponibilité

Motorola a officiellement révélé son nouveau Moto G8, chose un peu étrange si l’on tient compte du fait qu’il y a un mois a annoncé trois modèles de la série G. Le Moto G8 a fait ses débuts aujourd’hui au Brésil, et à première vue, il ressemble à une version sans stylet du Moto G Stylus avec un écran et un appareil photo de qualité inférieure

En termes de spécifications, le Moto G8 a un Écran LCD de 6,4 pouces avec résolution HD + (720 x 1560 pixels) avec un rapport d’aspect 19: 5: 9 et un bord pointu en bas. La caméra frontale 8 MP se situe en haut à gauche grâce à un écran perforé.

Au dos, le Moto G8 offre un arrangement à trois chambres: un principal de 16 MP f / 1,7 m, un grand angle de 8 MP f / 2,2 et une macro de 2 MP f / 2,2. Comme pour ses concurrents, le nouveau terminal Motorola il utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les photos, ainsi qu’un système de mise au point rapide.

À l’intérieur, le Moto G8 comprend un Processeur à huit cœurs Snapdragon 655s, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une carte micro SD. Tout ce qui précède fonctionne sous Android 10 dans une version “ultra propre”, similaire à ce que Motorola a fait avec ses autres téléphones, et est alimenté par un Batterie de 4000 mAh.

A en juger par les spécifications, le Moto G8 semble une option moins chère du Moto G8 Power. À l’intérieur, il partage le processeur, la RAM et le stockage, bien que les différences soient notées sur un écran et une caméra frontale avec une résolution inférieure, l’absence d’un téléobjectif et d’une batterie de capacité identique au Moto G Stylus.

Moto G8: prix et disponibilité

Le Moto G8 est disponible à partir d’aujourd’hui au Brésil à un prix estimé à 249 euros. Motorola a confirmé que ce modèle arrivera dans d’autres pays d’Amérique latine, Europe, Asie et Australie, mais n’a pas précisé la date. Dans le cas du Mexique, il pourrait être situé à côté du Moto G8 Plus et du Moto G8 Play, tandis qu’en Espagne, il devrait le faire avec les variantes Stylus, G Power et G8 Power.

En termes d’avantages il ne semble pas y avoir de caractéristique qui attire l’attention du nouveau Moto G8, donc l’intérêt pourrait venir dans le prix final s’il est compétitif.

