Motorola Moto Z5: ce que nous voulons voir

Le prochain téléphone de la série Motorola Z est un grand mystère: nous en avons à peine entendu parler, mais nous espérons qu’un nouveau Moto Z5 à part entière arrive.

Ce serait un successeur du Moto Z4, qui a poussé la série en apparence aussi loin que possible tout en étant compatible avec les Moto Mod de longue date. Nous n’avons aucune idée si le Z5 prendra également en charge les mods à clips – et sinon, le nouveau smartphone pourrait enfin évoluer dans de nouvelles directions de conception et de capacités.

Mais maintenant que les Motorola Edge et Motorola Edge Plus ont été annoncés comme les premiers produits phares de la marque annoncés en 2020, il n’est pas clair si nous verrons bientôt un Moto Z5, voire pas du tout. Mais étant donné que ces nouveaux produits phares sont chers et ne sont pas compatibles avec les mods moto, il y a de la place dans la gamme de Motorola pour un nouveau Z5.

Il y a quelques suppositions faciles que nous pourrions faire à propos de la nouvelle batterie étendue de type Moto Z5, d’un processeur plus rapide et potentiellement plus d’objectifs sur les suites de caméras avant ou arrière.

En tant que téléphone phare (ou du moins, un produit phare non pliable par rapport au Motorola Razr 2019), le Z5 devrait avoir des spécifications de niveau supérieur. Il pourrait même revenir dans le jeu de puces de haut niveau, bien que le fait de porter un Snapdragon 675 moindre ne semble pas avoir eu de grave impact sur le Moto Z4.

Nous aimerions peindre une image de ce que sera probablement le Z5 … mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler du téléphone. Sans plus de fuites ou de rumeurs concrètes, nous sommes poussés à faire des suppositions et des spéculations plus éclairées sur la base des autres versions de téléphones de Motorola et des tendances de l’industrie.

Au-delà de cela, nous ne pouvons que lister ce que nous attendons du nouveau Moto Z5. Et nous avons beaucoup de choses que nous aimerions voir dans le prochain produit phare de Motorola.

Motorola n’a pas officiellement annoncé la date d’arrivée de son prochain vaisseau amiral – il n’a pas non plus reconnu que celui-ci arrive, ce qui nous laisse supposer qu’il s’appellera le Moto Z5 jusqu’à ce que nous entendions le contraire.

Sans surprise étant donné le manque de nouvelles ou même de rumeurs, nous n’avons pas entendu quand il sera lancé. Étant donné que nous avons entendu parler des téléphones de la série Z précédents lors du Mobile World Congress, nous nous attendons à recevoir un avis de Motorola lors du salon de cette année fin février – mais nous avons entendu dire qu’il pourrait ne pas être présenté au salon. Étant donné les dates de sortie de tous les anciens téléphones de la série Z, nous devrions nous attendre à ce que celui-ci sorte entre juin et août.

En ce qui concerne le coût, le prix de lancement du Moto Z4 était de 499 $ (environ 379 £, 729 AU $), donc nous nous attendons à ce que le Moto Z5 se lance à ce niveau ou au-dessus. Mais si l’appareil est compatible 5G, nous pourrions voir l’augmentation des prix. Sinon, et si le téléphone est compatible, nous pourrions le voir se connecter aux réseaux de nouvelle génération via un 5G Moto Mod – bien que les conversations que nous avons eues avec les responsables de Verizon suggèrent que l’add-on a eu une production limitée et a probablement gagné ” t être une stratégie majeure pour les téléphones Motorola à l’avenir.

Nouvelles rumeurs de Moto Z5

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du Moto Z5, ce qui nous fait nous gratter la tête. Seule rumeur: il peut venir avec une batterie de 5000mAh.

Cela dit, il y a des rumeurs sur un autre appareil – le Moto Stylus – qui suggèrent que le Moto Z5 pourrait ne pas sortir en premier, et nous sommes juste trop tôt dans le processus pour entendre des rumeurs.

Nouveau Moto Z5: ce que nous voulons voir

(Crédit d’image: Future)

1. Plus de Moto Mods

J’espère que nous n’offenserons aucun fan de Moto, mais le moment est venu pour les Moto Mods de suivre le chemin du Zune. Oui, ils ont fourni des capacités intéressantes pour les premiers téléphones de la série Z – une meilleure batterie, des haut-parleurs plus grands, un appareil photo à 360 degrés – mais beaucoup de ces avantages supplémentaires ont été rencontrés par les derniers smartphones.

Le dernier grand Mod, bien sûr, était le 5G Moto Mod introduit l’année dernière – un accessoire qui a fait du Moto Z3 le premier téléphone à se connecter à l’un des réseaux de nouvelle génération sur Verizon 5G. Étant donné que davantage de chipsets viennent avec la capacité 5G et des modems de connexion 5G couplés, comme le Snapdragon 865 de haut niveau et le Snapdragon 720G haut de gamme, même l’avantage du 5G Moto Mod ne tient pas pour le Z5.

C’est un vœu malheureux, étant donné que les Moto Mods étaient parmi les seuls accessoires de smartphone passionnants à sortir, enfin, jamais. Il est facile de pointer du doigt combien ils gonflent les silhouettes des téléphones Moto et les rendent plus encombrants dans les poches, mais ils ont toujours été un peu un créneau – et à moins que Motorola ne s’engage à nouveau dans une nouvelle gamme de Mods intrigants, nous J’aimerais plutôt que le Z5 ait la liberté de s’étendre dans des directions plus intéressantes.

(Crédit d’image: Future)

2. Plus d’objectifs de caméra arrière, s’il vous plaît

Les téléphones de la série Z avaient atteint un maximum de deux lentilles de caméra arrière dans une bosse circulaire – immobilier limité par le besoin de compatibilité avec les Moto Mods. Si le Z5 les supprime, il aura amplement d’espace pour disposer d’un éventail d’objectifs arrière, comme nous l’avons vu dans la configuration récente à triple caméra arrière du Moto G8 Plus.

Bien que plus difficile à mettre en œuvre si la compatibilité avec le Moto Mod reste, le Z5 pourrait toujours inclure plus d’objectifs … parce que le Z4 a réduit sa gamme de lentilles arrière à un seul, en utilisant un logiciel pour compenser la différence. Au lieu de cela, ajoutez-en un autre, mais suivez l’exemple de l’iPhone 11 et du Samsung S10e et associez des tireurs principaux et ultrapides pour un complément de photographie supérieur.

(Crédit d’image: Motorola)

3. Une raison d’acheter contre le Razr

Celui-ci est facile – nous aimerions quelque chose qui distingue le Z5 comme un véritable vaisseau amiral qui n’est pas seulement une version non pliable du Motorola Razr 2019. Les cyniques diraient que ce dernier est une nouveauté en tant que téléphone pleine taille qui peut être plié en deux, mais son combo caméra et écran avant invente de nouveaux modèles d’utilisation. Nous voulons quelque chose de similaire avec le Z5.

Pour être juste, il est très probable que l’héritage de l’abordabilité de la série Z continuera et le Z5 coûtera la moitié de ce que fait le Razr 2019, sinon moins. Pourtant, sans les Moto Mods, le caractère unique du Z5 pourrait être plus difficile à vendre – et pas seulement parce que le téléphone est plus riche que le reste de la gamme de Motorola. Peut-être adopteront-ils la caméra selfie pop-up du Motorola One Hyper, ou viendront-ils dans des variantes qui mettent l’accent sur la batterie ou la taille.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Techradar)

4. 5G dans le téléphone

L’exceptionnalisme du Z5 pourrait être simple: connectivité 5G, aucun Moto Mod requis. Le 5G Moto Mod a permis une partie de la première utilisation de la 5G aux États-Unis, sinon dans le monde, et tout au long de 2019, il a été l’un des appareils les plus abordables connectés aux réseaux de nouvelle génération. Pour être précis, ce n’était que Verizon 5G.

Le Z5 pourrait offrir cette connectivité dès le départ, et en supposant que Motorola garde son prix en ligne avec ses prédécesseurs, ce sera l’un des téléphones compatibles 5G les moins chers du marché. Ce qui nous amène à notre prochain point…

(Crédit d’image: TechRadar)

5. Plus grande disponibilité

Aux États-Unis, au moins, les téléphones phares de Motorola sont en grande partie exclusifs à Verizon. Le Z5 – en particulier un Z5 à connexion 5G – pourrait être un meilleur concurrent pour le produit phare du budget s’il était vendu par d’autres transporteurs.

Vendre le téléphone sur d’autres opérateurs signifie la compatibilité avec leurs réseaux, et avec la 5G, ce n’est pas une mince affaire. Étant donné qu’ils fonctionnent tous sur différentes combinaisons de fréquences mmWave, sub-6 / mid-band et low-band, il est peu probable que Motorola rompt les conventions et fasse fonctionner ses combinés sur d’autres configurations de nouvelle génération.

Mais ce serait sans doute un meilleur choix en tant que produit phare à faible spécification travaillant sur des réseaux 5G à faible vitesse.