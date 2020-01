Motorola One Hyper débarque officiellement en Italie: voici les détails

Il y a quelques mois, le premier smartphone de marque Motorola avec une caméra selfie pop-up pop-up a été officiellement annoncé pour le marché chinois, à savoir le Motorola One Hyper. Maintenant, cependant, le smartphone est également officiellement arrivé dans notre pays.

Motorola One Hyper enfin disponible à l’achat en Italie

Plusieurs entreprises du secteur proposent depuis longtemps plusieurs smartphones avec un design plein écran et une caméra pop-up pop-up. La société Motorola, en revanche, ne propose un smartphone comme celui-ci que depuis quelques mois avec l’arrivée de son dernier Motorola One Hyper, et il sera désormais possible d’acheter cet appareil également sur le marché italien. Le prix catalogue du terminal est de 299,90 € et il est possible d’effectuer l’achat directement sur la boutique en ligne de la société.

Motorola One Hyper c’est un smartphone caractérisé, comme déjà dit, par un design plein écran. L’écran monté sur l’appareil est un Panneau IPS avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution FullHD +. Les performances du terminal sont plutôt confiées à un processeur Qualcomm, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 675, couplé à des coupes de mémoire égales à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible via microSD. Côté caméra, on retrouve une double caméra arrière avec des capteurs de 64 + 8 mégapixels, tandis qu’à l’avant, nous avons une fenêtre pop-up selfie 32 mégapixels.

Les nouvelles à la maison Motorolacependant, ils ne s’arrêtent pas là. À partir du 26 janvier prochain, il sera possible de précommander le smartphone pliable tant attendu Motorola RAZR, tandis que la disponibilité réelle du terminal sera à partir du 6 février prochain.