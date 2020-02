Motorola pourrait introduire de nouveaux smartphones avec écrans 90 Hz

Motorola présentera peut-être ses prochains appareils 5G alimentés par les puces Snapdragon 765 et Snapdragon 865 lors de l’événement MWC 2020. Maintenant, les développeurs XDA ont révélé quelques spécifications et détails de conception des deux prochains smartphones.

Des sources fiables ont révélé que les deux smartphones Moto 5G arriveront avec des écrans incurvés en “cascade”. Les deux appareils auraient un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, tout comme Pixel 4, OnePlus 7 et de nombreux autres téléphones de 2019. Cependant, ce sera la première fois que Moto lancera des téléphones avec des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz.

Selon XDA, les prochains téléphones Motorola pourraient être commercialisés sous le nom de “Motorola One 2020”. Cependant, ce qu’ils savent, ce sont les noms de code supposés pour les appareils et certaines spécifications supplémentaires. Le rapport indique que l’appareil alimenté par la puce Snapdragon 865 a un nom de code Burton. Le smartphone alimenté par le Snapdragon 765, d’autre part, porte le nom de code Racer 5G.

Les deux téléphones auraient le même écran incurvé de 6,67 pouces, une résolution de 2340 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Racer 5G offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ainsi que le SoC Snapdragon 765. Il aurait également un appareil photo principal de 48 MP, une batterie de 4660 mAh, un support pour NFC et Android 10.

D’autre part, l’appareil avec le puissant Snapdragon 865, appelé Burton, devrait être fourni avec 8 Go ou 12 Go de RAM, une batterie de 5170 mAh et Android 10. Il n’y a pas d’autres détails sur les spécifications disponibles pour ce téléphone.

Du côté des logiciels, il y aura également des nouvelles, avec Motorola qui pourrait inclure de nouvelles fonctionnalités telles que Moto Edge Assistant, Moto Gametime et Moto Audio. Nous sommes convaincus que de plus amples détails apparaîtront avant l’événement MWC 2020.