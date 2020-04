Motorola présente le nouveau Edge + et est le smartphone auquel vous ne vous attendiez pas

Ces dernières années. Motorola a concentré ses forces sur la production de smartphones pour le segment moyen-bas du marché, offrant différentes alternatives à petit budget à un public moins exigeant. Cet après-midi, cependant, Motorola a levé le rideau sur son nouveau produit phare, montrant au monde un smartphone innovant, à la fois esthétique et matériel, certainement très différent des inventions précédentes de l’entreprise.

Motorola Edge + il est équipé, en fait, d’un Écran Endless Edge de 6,7 pouces avec un angle de près de 90 degrés des deux côtés, pour une expérience visuelle immersive et immersive. L’écran prend en charge HDR10 + et offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, réagissant avec fluidité à chaque geste, glissement ou défilement effectué.

Un écran aussi beau que fonctionnel: grâce à la technologie Edge Touchen fait, il est possible personnalisez votre expérience en établissant comment interagir avec votre smartphone. En faisant défiler les bords vers le haut ou vers le bas, par exemple, vous pouvez consulter le panneau des notifications ou passer d’une application à une autre. Lorsqu’il n’est pas utilisé, les bords de l’écran s’allument montrant l’état de la batterie, les appels entrants, les alarmes et les notifications. Et pour les amateurs de jeux mobiles, avec le mode Jeu de Moto actif, vous pouvez faire pivoter votre smartphone et utiliser deux boutons personnalisables supplémentaires sur le bord supérieur de l’écran.

Motorola Edge +, toutes les fonctionnalités et tous les prix

Motorola Edge + il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec modem 5G intégré. Cela vous permet de vous connecter aux fréquences mmWave et aux fréquences inférieures à 6 GHz, garantissant la compatibilité avec les réseaux 5G dans le monde et des vitesses supérieures à 4 Gbps. Le tout est accompagné de 12 Go de RAM DDR5 et 256 Go d’espace de stockage interne. Cette configuration confère au smartphone une vitesse de calcul très élevée et une consommation de batterie réduite, garantissant haute performance pour toute utilisation.

Le secteur photographique est également révolutionnaire. Motorola Edge + implémente une triple caméra externe avec un Capteur principal 108 MP avec une sensibilité à la lumière quatre fois plus élevée, garantissant des clichés clairs et nets dans toutes les conditions d’éclairage. Ils accompagnent le capteur principal, un Téléobjectif 8 MP et un Objectif ultra grand angle 16MP. Il est également possible de prendre des photos de près grâce au capteur Macro Vision.

Quant au multimédia, Edge + peut enregistrer des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 6K, combinant OIS et EIS pour une meilleure qualité et stabilisation. Le nouveau mode est également disponible Vidéo-portrait, ce qui crée un bel effet de flou, laissant le sujet au point.

Motorola Edge + est équipé d’un Batterie de 5000 mAh qui, selon l’entreprise, garantit jusqu’à deux jours d’utilisation sur une seule charge. La batterie prend en charge la charge rapide filaire et sans fil TurboPower. Motorola edge + sera disponible en Italie à partir de mai 1.199,99 euros.