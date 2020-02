Motorola Razr 2 ne laissera probablement pas tomber le clapet, et l’équipe de conception nous a expliqué pourquoi

Lorsque nous examinons un produit sur TechRadar, nos rédacteurs font souvent une liste de souhaits de ce qu’ils aimeraient voir dans son suivi; ce n’est pas souvent, cependant, que l’on a l’occasion de demander aux personnes qui ont fabriqué l’appareil à quoi elles aimeraient que la prochaine version ressemble.

Nous avons récemment discuté avec deux personnes impliquées dans la création du téléphone pliable Motorola Razr 2019, le vice-président de la conception de l’expérience client Ruben Castano et le directeur de la gestion des produits Carl Steen,

Mais nous profitons également de l’occasion pour leur poser des questions sur l’avenir des pliables Motorola.

En particulier, ce qu’ils aimeraient inclure, disons, dans le Motorola Razr 2020 ou quel que soit le prochain appareil flexible. (Il convient de garder à l’esprit que cette conversation ne «confirme» aucune fonctionnalité – le simple fait que les concepteurs de téléphones souhaitent une fonctionnalité dans l’appareil ne signifie pas nécessairement qu’elle se retrouvera dans le produit fini.)

Excellentes spécifications

Alors, qu’est-ce qui pourrait changer en interne pour le prochain Motorola Razr? Selon Steen, «bien sûr, l’augmentation des spécifications en fera partie à coup sûr», ce qui est naturel étant donné que c’est généralement l’un des changements clés entre les différentes générations d’appareils pour n’importe quel téléphone.

Le Motorola Razr 2019 avait des spécifications de milieu de gamme peu impressionnantes, et lorsque nous avons demandé à utiliser un chipset Snapdragon haut de gamme, Steen nous a donné un exemple pour expliquer pourquoi cela n’était pas nécessaire “le Snapdragon n’a apporté à la table que des choses comme Quad- Les performances HD, nous n’avions pas d’écrans Quad-HD, donc cela aurait été exagéré. “

Peut-être que le prochain Motorola Razr aura un écran de plus haute résolution, ce qui signifie l’utilisation des chipsets haut de gamme qui justifieraient plus adéquatement l’énorme prix de 1499 $ / 1599 € (environ 1350 £, 2000 $ AU).

Steen nous a également dit «des choses comme la 5G […] sont tous des éléments que nous aimerions poursuivre sur nos appareils de prochaine génération. “

C’est intrigant – bien que la formulation implique fortement qu’il n’y a aucune certitude d’un Motorola Razr 2020 5G, pour voir que la société poursuit un téléphone pliable 5G alors qu’elle n’a pas réellement de téléphone 5G natif au moment de la rédaction (n’incluant pas le Moto 5G Mod, qui vous permet d’apporter une connectivité 5G à un appareil Moto Z) laisse entendre que Motorola est peut-être prêt à libérer une multitude de smartphones connectés de nouvelle génération.

Le Motorola Razr 2019, à mi-chemin ouvert ou fermé. (Crédit d’image: Future)

Trouver le facteur de forme

La première chose que Steen nous a dit lorsque nous avons posé des questions sur les futurs appareils Motorola était que «nous nous sentons confiants dans le facteur de forme», il est donc probable que le design pliable à clapet ait sa place dans l’avenir de certains téléphones Moto.

Cela a du sens – comme détaillé dans notre interview précédente, Motorola a effectué beaucoup de travail pour décider du type de téléphone pliable qu’il souhaitait fabriquer, et l’équipe a choisi le clapet comme un moyen naturel de créer un petit appareil avec.

“En pensant aux futurs appareils, nous cherchons vraiment à optimiser ce [form factor] Steen a déclaré: “par exemple, l’affichage QuickView – nous cherchons des moyens de [richer] expérience”.

L’affichage QuickView est le petit écran à l’avant de l’appareil lorsqu’il est fermé. Le mini-écran est utilisé pour un accès de notification rapide ainsi qu’une petite caméra selfie, entre autres fonctions.

“[H]aving cet affichage sur le devant de l’appareil était non seulement utile, me donnant les bonnes informations dont j’avais besoin, mais pouvait également changer mon comportement sur mon smartphone de la bonne manière [as a result]», A ajouté Steen.

Premiers croquis du Motorola Razr, avec différentes tailles et conceptions de l’affichage QuickView. (Crédit d’image: Motorola)

Il semble donc que Motorola pourrait ajouter des fonctionnalités à cet écran pour les futurs appareils Razr (ou autres appareils pliables). Ceci est soutenu par des croquis fournis à TechRadar par Motorola (ci-dessus), dans lesquels nous pouvons voir quelques façons différentes dont l’affichage QuickView aurait pu être implémenté dans le Razr 2019.

Il affiche des écrans grands, petits et entièrement frontaux. Il est donc possible que l’entreprise expérimente également plus d’options pour l’écran frontal.

Et quelque chose de complètement différent?

L’une des choses les plus intéressantes que nous avons apprises lors de notre dernière interview avec Steen et Castano de Moto était que ce n’était pas seulement le téléphone Razr qui était pris en compte pour la technologie pliable – des choses comme une montre intelligente flexible ont été évoquées, et nous pourrions encore voir un nouvel appareil flexible facteurs de forme de Motorola.

«Nous nous engageons pleinement à développer des idées et des produits qui ont du sens pour les [the foldable display technology] l’espace “, a déclaré Castano, précisant” qu’il existe également d’autres technologies émergentes et évolutives, que ce soit la connectivité avec la 5G, ou des choses que vous pouvez commencer à faire avec l’intersection des interfaces physiques et numériques. “

La Nubia Alpha était une smartwatch avec un écran incurvé, qui n’a jamais vraiment décollé. (Crédit d’image: Future)

Il semble donc que Motorola n’en ait pas forcément fini avec, comme Castano l’a mentionné au début de notre interview, “avoir l’appareil ou la technologie conforme au corps humain dans le sens d’un portable”.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’exemples populaires d’appareils intelligents qui se conforment de manière flexible au corps humain, avec quelques tentatives, comme le Nubia Alpha avec un écran incurvé qui signifiait que vous deviez faire pivoter votre poignet pour voir correctement l’écran, tous tombant Bref, et c’est probablement pourquoi Motorola n’a pas encore sorti un portable flexible.

Alors verrons-nous un autre Motorola Razr flexible – et si oui, à quoi ressemblera-t-il? Cela dépend d’une chose: le succès du modèle actuel. Comme cela vient d’être mis en vente, il est difficile de dire comment il sera reçu par les premiers utilisateurs – si c’est un succès retentissant, alors il est probable que Motorola aura hâte de sortir une suite pour s’appuyer sur ce battage médiatique.

Cependant, il semble qu’à ce stade précoce, la réponse à l’appareil ait été beaucoup plus discrète de la part des critiques, David Lumb de TechRadar affirmant que “son exécution laisse plusieurs choses à désirer”, il est donc probable – si Moto veut s’établir comme un front -runner dans l’espace flexible pour smartphone – il devra être encore plus audacieux avec le design, améliorer la liste des spécifications et le faire sans augmenter un prix déjà élevé.

Mais il est bon d’entendre que les concepteurs de téléphones sont enthousiasmés par les possibilités d’appareils flexibles.