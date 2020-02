Motorola Razr 2019 VS Samsung Galaxy Z Flip: qui est le meilleur?

Le défi entre les smartphones à clapet repliables du moment a commencé. Samsung et Motorola ont en fait officiellement annoncé les nouveaux sur le marché Samsung Galaxy Z Flip et Motorola Razr 2019. Deux smartphones très similaires du point de vue esthétique mais différents du point de vue des données techniques. Qui sera le meilleur?

Conception et affichage

Les deux nouveaux smartphones pliants des deux sociétés ont évidemment un design à clapet. la Motorola Razr 2019 c’est un vrai bijou et l’attention aux détails (comme le mécanisme de charnière) est impeccable. Même le Samsung Galaxy Z Flip ce n’est pas une exception. Une fois ouvert, nous trouvons un Écran SuperAMOLED de 6,7 pouces en résolution FulLHD + pour l’appareil Samsung, alors que nous trouvons un Écran P-OLED de 6,2 pouces en résolution HD + pour l’appareil Motorola. Sur les deux, nous trouvons également un écran externe, respectivement 1,1 pouces SuperAMOLED (Samsung) et 2,7 pouces G-OLED (Motorola).

Performance et batterie

Bien qu’ils semblent très similaires d’un point de vue esthétique, les performances des deux appareils changent considérablement. Motorola Razr 2019 il est alimenté par le processeur Snapdragon 710 Qualcomm avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Samsung Galaxy Z Flipau lieu de cela, il est alimenté par le processeur haut de gamme Snapdragon 855+ Qualcomm avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. On retrouve également quelques petites différences d’autonomie. Nous avons en effet une batterie de 3300 mAh pour le Galazy Z Flip et une batterie de 2510 mAh pour le Razr 2019. Dans les deux appareils, cependant, il y a une charge rapide de 15 W.

Secteur photographique

la Motorola Razr 2019 en a un double caméra qui est également utilisé pour prendre des selfies via l’écran externe. Plus précisément, nous avons un capteur photographique de 16 mégapixels et un capteur ToF 3D, alors que frontalement, nous avons un appareil photo de 5 mégapixels. Samsung Galaxy Z Flipau lieu de cela, il abrite une caméra frontale de 10 mégapixels dans un petit trou, tandis qu’à l’arrière, il en a une double caméra arrière de 12 + 12 mégapixels.

prix

Un des facteurs déterminants pour choisir l’un de ces appareils est évidemment le prix. Le dispositif de pliage de Motorola il est vendu au prix de 1599,90 €, tandis que la brochure de Samsung il est vendu au prix de 1520 €. Ce sont des prix catalogue assez proches. Si vous avez besoin d’un smartphone pliable haut de gamme à part entière, choisissez le Samsung Galaxy Z Flip est presque obligé. Si vous préférez plutôt un smartphone pliable et que vous aimez la marque Motorola, alors le Motorola Razr 2019 est pour toi.