Motorola Razr 2020 également proposé dans la version dorée

Motorola l’année dernière, il a fait son premier smartphone pliable appelé officiel Razr, très similaire au modèle haut de gamme d’il y a 10 ans. L’appareil devrait arriver sous peu également sur le marché italien, dans une nouvelle couleur.

En fait, on est apparu sur le net nouvelle coloration probable pour l’appareil, on parle de la couleur or. Les détails ont été publiés en ligne par le célèbre bailleur Evan Blass. Découvrons plus de détails.

Motorola Razr 2020 sera également disponible en couleur or

Comme mentionné précédemment, le célèbre becher Evan Blass a publié sur le net de nouveaux détails et de nouvelles images d’une couleur dorée du nouveau dépliant du géant. Les photos ont montré quelques finitions dans le nouvelle couleur or, présente à la fois dans la partie inférieure et autour du module photographique. Pour le moment, Blass n’a pas indiqué si la nouvelle variante complètera également des caractéristiques techniques ou esthétiques.

Pour le moment, nous ne savons pas comment vous fournir plus de détails, encore moins si Motorola présentera cette nouvelle couleur dans le monde et surtout si elle aura un prix différent de la version standard. Nous vous rappelons cependant que Razr 2020 arrivera en Italie dans la couleur noire au prix de 1599 euros. L’appareil dispose d’un écran de 6,2 pouces en résolution 876 x 2142.

Il comprendra un processeur octa core Qualcomm Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne non extensible. Il comprendra également un appareil photo principal de 16 mégapixels qui pourra enregistrer des vidéos 4K avec double flash. La batterie est de 2 510 mAh et le système d’exploitation est Android 9.0 Pie préinstallé. À ce stade, il suffit d’attendre l’arrivée officielle sur le marché italien.