Motorola Razr arrive au Mexique: prix et disponibilité

Après quelques semaines disponibles en Espagne et dans d’autres pays, le Motorola Razr a annoncé que arrivera au Mexique le 2 avril. La première expérience de terrain de Motorola sur les appareils de pliage sera offerte avec les principaux opérateurs du pays, ainsi qu’avec la boutique en ligne et les Motostores.

Le Motorola Razr sera vendu au prix de 29 999 $ pesosBien qu’il se classe comme le pliage le moins cher – le Galaxy Fold coûte 47999 $ – il ne s’avère pas aussi attrayant par rapport à d’autres terminaux tels que l’iPhone 11 Pro Max ou le Galaxy S20 Ultra.

Malgré cela, Motorola parie gros avec un téléphone qui sauver le design classique ce qui a rendu la marque populaire au début des années 2000. En termes de spécifications, le Motorola Razr dispose d’un écran OLED pliable de 6,2 pouces avec une résolution de 876 x 2142 pixels, ainsi que d’un écran extérieur OLED de 2,7 pouces.

L’appareil photo principal est de 16 mégapixels f / 1,7, tandis que l’appareil photo avant offre un capteur de 5 mégapixels. En termes de spécifications pas grand chose pour attirer l’attention Et c’est l’un des points les plus répréhensibles du Razr.

Motorola Razr: un pliage milieu de gamme

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Le fabricant semble s’être concentré uniquement sur l’écran et ignoré le reste des fonctionnalités. La preuve en est le processeur Qualcomm Snapdragon 710, une puce milieu de gamme qui tombe derrière le Snapdragon 855 offert par d’autres appareils haut de gamme ou milieu de gamme.

La Batterie de 2 510 mAh Cela pourrait être peu, bien qu’il ait une charge rapide de 15 W pour compenser l’absence. Le reste des spécifications est complété par une mémoire RAM de 6 Go, un stockage interne de 128 Go, un lecteur d’empreintes digitales avant situé dans le cadre inférieur et Android 9 Pie comme système d’exploitation.

Ceux qui souhaitent l’acquérir peuvent le faire à partir de 2 avril avec votre opérateur préféré ou directement depuis le site Web de Motorola. Le prix sera 29 999 pesos.

