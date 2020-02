Motorola Razr contre Samsung Galaxy Z Flip

2020 a commencé en beauté, une paire de pliables à clapet ayant frappé le marché presque simultanément pour se battre pour choisir le meilleur appareil. Dans un coin, le retour en arrière du Motorola Razr, et dans l’autre, la surprise Samsung Galaxy Z Flip.

En règle générale, nos pièces versus choisissent des téléphones très similaires pour révéler des différences granulaires mais cruciales. Avec le Razr et le Z Flip, ces différences sont beaucoup plus apparentes. En général, le Z Flip a des spécifications plus élevées et un affichage plus net, tandis que le Razr a un look plus svelte et distinct.

Qu’est-ce que cela signifie? Que le smartphone pliable à clapet en est encore à ses balbutiements, et ces deux appareils particuliers ont été les premiers à être commercialisés – et ont été construits dans différents laboratoires qui ne se sont pas informés sur la conception de l’autre. Ainsi, bien que nous puissions ressentir plus fortement l’un par rapport à l’autre, ce sont des approches distinctes du défi de construire un smartphone typique qui peut se plier en deux.

Donc, sans autre pontification, voici exactement comment le Motorola Razr et le Samsung Z Flip diffèrent, section par section.

(Crédit d’image: Future)

Analyse de prix de Motorola Razr vs. Samsung Z Flip

Le Motorola Razr a été dévoilé en novembre 2019 et, malgré des retards dus à des problèmes d’approvisionnement, est devenu le premier pliable à arriver sur le marché lors de son lancement le 6 février 2020 aux États-Unis. Le Samsung Z Flip a très rapidement suivi, avec une introduction chez Samsung Unpacked le 11 février 2020 et une sortie le 14 février.

Par simple comparaison de prix, le Razr coûte plus cher à 1499 $ (environ 1350 £, 2699 AU $) que le Z Flip, qui se vend à 1380 $ / 1300 £ (environ 2050 AU $). Pour les téléphones avec peu ou pas de fonctionnalités bonus, il s’agit d’un prix fixe. Il n’est pas trop loin du Samsung Galaxy Fold, qui coûte 1 980 $ / 1 900 £ / 2 900 $ AU

Ce n’est pas toute l’histoire: le Razr est disponible exclusivement auprès de transporteurs aux États-Unis et au Royaume-Uni (Verizon et EE, respectivement), tandis qu’il sera disponible en Australie le 24 février auprès de JB HiFi et Telstra.

Le Samsung Z Flip a bénéficié d’une sortie américaine plus large sur AT&T et Sprint ainsi que des détaillants comme Best Buy et le site Web de Samsung,

(Crédit d’image: Future)

Motorola Razr contre Samsung Galaxy Z Flip design

Les similitudes entre les deux appareils – pliables à clapet avec un affichage intérieur de la taille d’un smartphone typique – démentent leurs différences très réelles, tant dans la conception que dans l’utilisation.

Commençons par l’évidence. Oui, les deux téléphones se replient dans une empreinte environ la moitié de la taille de votre smartphone typique, ce qui les rend plus faciles à ranger dans de petites poches. Cela les rend plus épais, bien que le Razr soit le plus mince des deux.

C’est parce que Motorola a choisi de faire revivre le design original du Razr v3: un téléphone élégant avec une extrémité supérieure plus courte qui se replie dans le «menton» festonné en bas. C’est définitivement un look rétro, et bien que ses charnières à ressort le permettent de s’ouvrir et de se fermer, il y a trop de tension pour garder le téléphone ouvert sous un autre angle.

Ce n’est pas le cas avec le Samsung Galaxy Z Flip. Ce téléphone peut rester ouvert à peu près sous n’importe quel angle, et il y a même des fonctionnalités supplémentaires lorsqu’il est utilisé de cette manière, divisant essentiellement l’écran en deux parties pour, disons, des selfies mains libres.

(Crédit d’image: Future)

C’est représentatif de leur philosophie de l’expérience utilisateur. Le Razr est destiné à être utilisé ouvert ou fermé, avec un mini-écran Quick Look pour les selfies et la vérification de l’heure ou des notifications. Le Samsung Galaxy Z Flip peut être utilisé sous différents angles, de sorte que son écran extérieur est très petit, principalement utilisé pour le temps et les commandes multimédias de base – bien qu’il prévisualise vos selfies pour téléphones fermés.

La dernière grande chose à souligner: le Razr est plus compact, mais il manque également un emplacement SIM / microSD, ce qui signifie que vous êtes coincé avec les 128 Go de stockage inclus. Le Samsung Z Flip a un slot SIM mais, encore une fois, pas de slot microSD.

En ce qui concerne les capteurs d’empreintes digitales, le scanner monté sur le menton du Razr est erratique et n’enregistre vraiment que si le doigt est exactement droit. Le capteur latéral du Z Flip situé dans le bouton d’alimentation, importé en gros du Samsung Galaxy S10e, se sent plus indulgent dans la lecture des empreintes digitales,

Image 1 de 2

(Crédit image: Future) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future)

Écran Motorola Razr contre Samsung Z Flip

Un autre champ de bataille controversé pour les pliables est, bien, leur affichage pliable. En tant qu’appareils à clapet, le Razr et le Z Flip ont des écrans intérieurs qui se déplient en des longueurs comparables à celles d’un écran de smartphone standard. C’est leur matériel qui fait la différence.

Le Razr est un écran P-OLED en plastique de 6,2 pouces, un peu comme celui du Samsung Galaxy Fold. Il est mince et vous pouvez sentir la charnière et les surfaces du téléphone en dessous lorsque vous passez un doigt dessus. Il fonctionne comme un écran sur n’importe quel autre smartphone, bien que sa largeur entraîne une résolution étroite de 2142 x 876 pixels, que nous avons trouvée si mince que la vidéo a été limitée à 720p sur YouTube.

Le Z Flip a un écran AMOLED de 6,7 pouces plus grand – et comme le prétend Samsung, il est fait d’un verre flexible ultra-mince, ce qui est un développement que les fabricants de phonèmes ont poursuivi pour produire un appareil pliable de qualité supérieure. Mais cette affirmation est en cause, étant donné que des démontages comme ceux de JerryRigEverything ont subi des rainures et des rayures de matériaux plus ternes, tout comme un écran en plastique.

Image 1 de 2

(Crédit image: Future) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future)

La durabilité est également une question pour le Razr. Afin de se plier à plat, il a un design unique qui rentre l’écran dans la charnière. Après un certain temps et quelques plis, des grincements audibles émettent chaque fois que l’appareil est ouvert. Ce n’est pas exactement un indicateur de qualité, mais c’est inquiétant – et quelque chose que le Z Flip ne fait pas.

Vous paierez un peu le prix du privilège de se coucher: les deux téléphones ont des mesures de protection différentes autour de leurs écrans principaux qui gênent l’interface. Le menton épais du Razr rend un peu ennuyeux l’accès à toutes les options de navigation montées en bas, tandis que le plastique épais du pare-chocs du Z Flip (d’abord mis en œuvre dans le Galaxy Fold révisé pour empêcher les utilisateurs de décoller le protecteur d’écran) gêne réellement les boutons ou la barre de navigation.

Enfin, il y a les écrans avant. Une fois repliés, les deux appareils ont des écrans en verre petits à minuscules pour vérifier l’heure, voir les notifications et prévisualiser les selfies. Le Razr a un écran beaucoup plus grand de 2,7 pouces (600 x 800), qui fonctionne assez bien, tandis que l’écran de 1,1 pouces (300 x 112) du Z Flip est à peine suffisant pour suivre le temps – bien que vous puissiez l’utiliser pour prévisualiser un selfie si cela ne vous dérange pas de loucher.

Image 1 de 2

(Crédit image: Future) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future)

Motorola Razr contre Samsung Galaxy Z Flip caméras

Les deux appareils suivent la même stratégie: une configuration de caméra principale qui peut être utilisée pour les selfies lorsque le téléphone est fermé (via les mini-écrans susmentionnés), mais qui prendra principalement des photos lorsque le téléphone est ouvert.

La seule caméra 16MP f / 1.7 du Motorola Razr prend des selfies décents, bien que nous ayons trouvé difficile de faire la mise au point face à l’avant via le mini-écran. Entièrement ouverte, la caméra a bien fonctionné à la lumière du jour et sans particularité par faible luminosité, bien que son mode de vision nocturne ait aidé. Ses nombreux autres modes sont typiques de Motorola, avec les cinémagraphes et les tons directs amusants mais attrayants qui complètent le panorama et la vidéo au ralenti les plus typiques.

Image 1 de 2

(Crédit image: Future) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future)

Le Galaxy Z Flip l’emporte – sur le papier, du moins, car les pénuries d’approvisionnement ont signifié que nous n’avons pas mis la main sur le téléphone pendant plus d’une période d’examen de 24 heures. Mais son double objectif 12MP f / 1.8 principal + 12MP f / 2.2 ultra large en fait un ensemble supérieur, surtout compte tenu de la qualité du fonctionnement d’un duo d’objectifs très similaire dans le Samsung Galaxy S10e.

Les deux appareils ont également des caméras frontales plus petites en haut de leurs écrans internes – pour le chat vidéo, par exemple, ou tout simplement pour prendre un selfie lorsque l’écran est ouvert. L’objectif 5 MP f / 2.0 du Razr est fin et assez clair, bien que nous nous attendions à des clichés un peu plus clairs du tireur 10 MP f / 2,4 sur le Z Flip.

Sur la base de l’expérience acquise avec les téléphones des deux marques précédemment commercialisés, nous sommes prêts à parier que le Z Flip surpasse le Razr en termes de performances de l’appareil photo. Mais ce n’est pas autant une éruption qu’auparavant, étant donné l’amélioration des caméras des combinés Motorola.

(Crédit d’image: Future)

Performances du Motorola Razr contre le Samsung Galaxy Z Flip

Sur le papier, cette comparaison sera une comparaison assez nette: le Samsung Galaxy Z Flip est un téléphone plus puissant, point final.

Le Motorola Razr a toujours des spécifications respectables, mais elles correspondent davantage aux téléphones de milieu de gamme, pas à des produits phares coûteux. Il contient un processeur Snapdragon 710, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Lors de nos tests, cela suffisait pour une utilisation typique, la navigation sur le Web, la lecture de médias et les jeux. Le chipset et la RAM inférieurs aux attentes ne semblaient pas retenir le téléphone.

(Crédit d’image: Future)

Le Z Flip, d’autre part, contient le chipset Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage – et l’espace sur l’appareil pourrait être son plus grand avantage, étant donné qu’aucun appareil ne peut être acheté dans des configurations plus grandes, ni étendre via microSD.

Si cela ne suffisait pas, le Z Flip est livré avec Android 10 hors de la boîte, ce qui est prévu pour tout téléphone lancé en 2020. Mais le Razr est livré avec Android 9, manquant le mode sombre universel et de nouvelles options de navigation – dont certains ont de toute façon ajouté au Razr des ajouts personnalisés, mais pas tout à fait la même chose.

Image 1 de 2

(Crédit image: Future) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Future)

Batterie Motorola Razr contre Samsung Galaxy Z Flip

Autre conséquence de la conception, le Motorola Razr est livré avec une batterie plus petite de 2 510 mAh que la capacité de 3 300 mAh du Galaxy Z Flip. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester le Z Flip, mais ces chiffres nous conduisent à espérer une plus longue durée de vie de la batterie.

Ce n’est pas une différence de mise en page en soi: les deux téléphones contiennent des piles dans les moitiés supérieure et inférieure du téléphone, selon les démontages Motorola Razr et Galaxy Z Flip d’iFixit. Nous ne pouvons que présumer que c’est un choix d’emballer autant dans l’espace disponible, et le Z Flip semble avoir plus d’espace.

Aucun des deux téléphones n’a une charge terriblement rapide – le Z Flip atteint 15 W au maximum contre 18 W pour le Razr – mais Samsung pliable a la possibilité de charger sans fil, ce que Motorola n’a pas.

(Crédit d’image: Future)

Conclusion

Alors que le Samsung Galaxy Z Flip surpasse le Motorola Razr dans plusieurs (mais pas toutes) catégories, nous devons réaffirmer que les pliables à clapet sont à leurs débuts. Ce sont deux conceptions qui abordent le problème – comment les smartphones peuvent-ils se plier? – de deux directions différentes.

À la fin de la journée, c’est excitant. La concurrence fait baisser les prix, stimule l’innovation et supprime ce que nous n’aimons pas. Bien que le Razr et le Z Flip aient des choses que nous aimons, y compris la pliabilité de base et certaines fonctionnalités intéressantes qui tirent parti du format, il y a encore des choses que nous voulons, comme une meilleure autonomie de la batterie, un stockage extensible et une prise casque (il faut toujours demander) .

J’espère que c’est assez d’informations pour aider ceux qui choisissent entre ces pliables, mais c’est aussi un aperçu de l’avenir des téléphones. Dans les années à venir, nous ne serions pas surpris que la fonctionnalité de pliage vienne à des téléphones de moins en moins chers jusqu’à ce que ce soit un avantage standard qui ne pousse pas la fonctionnalité typique d’un smartphone à des prix supérieurs.

Ce sont le premier format à clapet sur le marché de tous les téléphones pliables