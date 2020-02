Motorola réagit à l’affichage écaillé de Razr sans vraiment expliquer quoi que ce soit – .

Vous devriez avoir exactement zéro raison d’acheter le Motorola Razr maintenant que le Galaxy Z Flip est sorti. Samsung a une coque pliable moins chère, plus rapide et plus durable que Motorola, et bien que le Flip ne soit pas le pliable parfait, c’est toujours un choix beaucoup plus raisonnable que le Razr. Si vous êtes toujours intéressé par le Razr over the Flip, alors vous devriez être au courant de la dernière mise à jour de Motorola sur le téléphone, qui a fait suite à un accident inhabituel. L’écran Razr d’un réviseur a commencé à décoller la charnière, un phénomène qui a rendu l’affichage sous la zone décollée inutile. Motorola a résolu le problème en disant que l’écran ne devrait pas se décoller dans des conditions normales d’utilisation.

Motorola a fait à Input le commentaire suivant, en réponse à l’incident:

Nous avons pleinement confiance en l’affichage de Razr et nous ne nous attendons pas à ce que les consommateurs éprouvent un écaillage de l’écran en raison d’une utilisation normale. Dans le cadre de son processus de développement, Razr a subi des tests de températures extrêmes. Comme avec tout téléphone mobile, Motorola recommande de ne pas stocker (par exemple, dans une voiture) votre téléphone à des températures inférieures à -4 degrés Fahrenheit et supérieures à 140 degrés Fahrenheit. Si les consommateurs subissent une défaillance de l’appareil liée aux conditions météorologiques lors d’une utilisation normale, et non à la suite d’un abus ou d’une mauvaise utilisation, il sera couvert par notre garantie standard. Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter: http://www.motorola.com/device-legal.

En plus d’indiquer clairement que l’écaillage de l’écran ne devrait pas se produire lors d’une utilisation normale, Motorola a déclaré que l’écran Razr avait été testé à des températures extrêmes, suggérant que l’écran ne devrait pas se décoller en raison de son exposition à des températures fluctuantes.

Input a déclaré dans sa couverture précédente que le Razr n’était en aucune façon endommagé avant de commencer à peler. Cela contredit les affirmations de Motorola selon lesquelles une utilisation régulière ne conduirait pas à un décollement de l’affichage. Le blog a émis l’hypothèse que l’utilisation à différentes températures peut avoir causé le problème, mais cela ne devrait pas être le cas, selon le libellé de Motorola ci-dessus. Motorola n’a donc pas vraiment expliqué ce qui s’est passé avec l’écran de décollage du Razr.

Comme je l’ai déjà dit, il n’y a vraiment aucune raison d’acheter le premier pliable de Motorola, la nostalgie de Razr soit maudite. Le risque de décoller l’écran n’est que la cerise sur le gâteau de la raison pour laquelle le Z Flip est un bien meilleur choix. C’est si vous voulez toujours acheter un pliable en ce moment.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

