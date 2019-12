Motorola retarde le lancement de son nouveau téléphone mobile à écran flexible

Le Motorola

razr, le premier smartphone pliable de l'entreprise, n'était qu'à quelques jours de

commencer votre prévente aux États-Unis, prévue pour le 26 décembre, mais

les utilisateurs devront attendre plus longtemps pour mettre la main sur le nostalgique

appareil

Puebla

Actualités numériques

Motorola a confirmé le retard dans la prévente et l'arrivée à

marché du rasoir flexible, en raison de la forte demande, beaucoup plus élevé que

et la pénurie de composants pour sa fabrication. Le plan initial

pour les États-Unis, il devait commencer la prévente le 26 décembre pour faire le

livraison des premiers appareils le 9 janvier, mais il est confirmé qu’aucun

Cela peut être fait comme ça.

Cependant, l'entreprise mentionne qu '«il n'y aura pas de

très grand changement dans le temps », même si elle ne fournit pas non plus de détails supplémentaires

Pas de nouvelles dates de prévente et de sortie sur le marché.

Nous avons contacté Motorola Mexico pour rencontrer

La situation particulière de notre pays. Ne pas avoir partagé de détails

si loin des dates de prévente et d'arrivée nationale, ce retard

n'affecte pratiquement pas, selon l'entreprise. Nous regarderons

de nouveaux détails sur la situation, tant au niveau mondial que national.

Apparemment, la formule de Motorola, combinant le nom et

conception d'une légende du marché mobile avec la nouveauté d'un smartphone

flexible, il a fonctionné beaucoup plus que prévu, confirmant le succès virtuel

de Motorola razr. Donc, le pari de fabricants comme Xiaomi, Huawei et

Samsung, d'un appareil avec le même facteur de forme est réussi et nous verrions

arriver beaucoup plus d'options de ce type l'année prochaine.

Source: Xataka.com.mx

ARP