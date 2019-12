Motorola retarde le Razr pliable car trop de gens en veulent un – .

Après d'innombrables fuites, le Razr pliable de Motorola a été officiellement annoncé le mois dernier, et contrairement à la grande majorité des combinés de fabricants de téléphones non nommés Apple ou Samsung, il a fait sensation. Les consommateurs avaient prévu un appareil pliable passionnant depuis des années, et la filiale Lenovo a livré. Ironiquement, la demande subséquente pour l'appareil était supérieure à ce que Motorola était prêt à gérer, et maintenant le Razr a été retardé.

"Motorola a décidé d'ajuster le calendrier de prévente et de lancement de Razr pour mieux répondre à la demande des consommateurs", a déclaré Motorola dans un communiqué vendredi, relayé par Bloomberg. «Nous nous efforçons de déterminer la quantité et le calendrier appropriés pour garantir que davantage de consommateurs aient accès à Razr au lancement.»

Motorola n'était pas prêt à annoncer une nouvelle date de sortie, mais la société ne s'attend pas à un "changement significatif" par rapport à la date de sortie initiale. Les précommandes devaient commencer en décembre, le lancement étant prévu pour janvier.

Si vous avez suivi la saga désastreuse du Galaxy Fold au début de cette année, vous pourriez soupçonner que le retard est en fait le résultat de problèmes techniques, dont Samsung a dû faire face à plusieurs. Mais Motorola s'en tient à son histoire selon laquelle il ne peut tout simplement pas répondre à la demande en janvier, et Bloomberg cite également une citation du chef de la conception Ruben Castano concernant le taux de défaillance fréquent des appareils pliables: «Nous ressentir comme si nous avions vraiment développé une solution robuste. "

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le design est clairement fortement inspiré du Razr V3 d'origine. Aussi anachronique que le design puisse paraître en 2019, la nostalgie est une drogue puissante, et d'innombrables 20 et 30 ans qui possédaient un Razr au milieu des années ont probablement une certaine affinité pour le téléphone à clapet de la vieille école. Ils peuvent ne pas avoir d'affinité pour le prix de 1499 $, mais si la demande est aussi élevée que le suggère Motorola, le prix peut ne pas avoir d'importance.

Source de l'image: Motorola