Motorola retarde Razr pour répondre à une demande étonnamment élevée

L'annonce par Motorola de la renaissance du Razr a été accueillie avec confusion, incrédulité et excitation. Le téléphone intelligent pliant dans la coque nostalgique a touché la corde sensible et la demande a explosé. Il semble que Motorola ait sous-estimé la réaction des consommateurs, car la société avertit maintenant que les précommandes et les livraisons du Razr ont été repoussées.

Les précommandes devaient initialement commencer le 26 décembre, avant le lancement le 9 janvier, mais il semble que nous devrons attendre un peu pour nos fantastiques explosions du passé. Motorola a déclaré qu'il ne prévoyait pas "un changement significatif" par rapport à la fenêtre de lancement d'origine, donc j'espère que le délai ne sera pas trop long. Avec l'annonce du retard à la onzième heure, cela pourrait mettre un frein aux vacances de certains passionnés de technologie, mais au moins nous éviterons la course folle qui accompagne le sous-approvisionnement.

Quelle que soit l'attente, il est clair que les gens sont enthousiasmés par ce téléphone – et pourquoi pas? Cela semble être une explosion, et Motorola a clairement mis beaucoup d'amour dans la conception. Le téléphone sera lancé exclusivement sur Verizon cette année, et lorsque la nouvelle date sera annoncée, nous nous assurerons que vous le sachiez.