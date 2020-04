Mots technologiques et comment ils sont écrits selon le RAE

La langue, la langue, c’est quelque chose de vivant, ainsi que ses intervenants. Cela signifie que les mots que nous utilisons aujourd’hui peuvent ne pas exister demain ou que signifie quelque chose de différent. La même chose s’est produite dans le passé avec tant de mots, oubliés ou avec des changements dans leur définition au fil des ans.

Cela signifie que les changements se produisent à un certain rythme et qu’ils doivent être observé lentement, tant que l’un de ces changements n’est pas assez courant, il ne peut être adopté comme norme. Par conséquent, le RAE est accusé, dans le cas de la langue espagnole, de réagir lentement aux changements de langue en Espagne et en Amérique latine, et que dire des pays où L’espagnol coexiste avec d’autres langues comme l’anglais.

Dans le domaine où l’écart entre ce que le RAE considère et ce que nous utilisons au quotidien est le plus visible, internet et technologie. La plupart de ce nouveau vocabulaire que nous adoptons sur le Web vient de l’anglais et nous l’utilisons simplement littéralement ou avec peu de changement.

Utilisez le mot le plus connu

Cela semble évident, mais la langue fonctionne nous comprendre. Par conséquent, lorsque nous parlons ou communiquons par écrit, nous utilisons les mots que nous considérons les plus appropriés pour transmettre notre message, c’est-à-dire pour que l’autre personne nous comprenne.

Donc, pour nous faire comprendre, nous devons parfois nous demander ce qui est mieux, faire attention aux règles et aux conseils de l’Académie royale espagnole, la référence en matière de langue espagnole ou utiliser le vocabulaire le plus utilisé par ceux qui lisent ou entendent.

A mi-chemin, nous trouvons, Fundéu, la Urgent Spanish Foundation, une organisation plus agile que le RAE et qui répond aux questions sur vocabulaire et mots récents avec les conseils du RAE lui-même.

Ci-dessous, nous recueillons quelques exemples de mots technologiques ou liés à Internet qui nous utilisons quotidiennement et comment le RAE les considère, ainsi que les alternatives qu’il propose dans certains cas.

Bon ou mauvais?

Commençons par quelques classiques du vocabulaire technologique.

Cederron: C’est ainsi que le RAE pense que vous devez écrire un CD-ROM. Au total, ils ne sont plus utilisés …

Réinitialiser: L’anglais a réinitialisé ou redémarré. Nous redémarrer.

Chiffrer: le RAE prend en charge le cryptage et crypter.

Clavarder: Le RAE ne prend pas en charge le chat en tant que traduction de chat, même s’il est largement utilisé.

Courriel: Le RAE n’accepte pas les courriels ou les courriels. Alternative, email.

Blogue: D’un autre côté, il admet le blog comme journal personnel. Hier, il a été dit blog.

Capture d’écran: La capture d’écran a cet équivalent.

Pendrive: le RAE ne reconnaît pas le mot. Vous pouvez utiliser brochette, clé usb…

Allons un peu plus loin dans le temps. Mots que nous avons directement incorporés à partir de l’anglais car ils ont à voir avec des noms propres dans cette langue.

Meme: Créé en 1976 par Richard Dawkins, il est accepté par la RAE.

Guglear ou googler: non accepté, meilleure “recherche Google”.

Wasap, wasapear: accepté par Fundéu selon le RAE. Selon la façon dont vous les prononcez, ils peuvent être accentués, guêpe, guêpes. Ils acceptent également guasap y guasaps ou se moquer.

Émoticône: accepté par la RAE. Mais pas encore d’emoji.

YouTuber: Selon Fundéu, youtuber en italique et youtubero en rond. Prend également en charge yutubber ou yutubero sans utiliser d’italique.

Instagramer: ni RAE ni Fundéu n’en disent rien. Tweet, tweeter: le RAE prend en charge les deux. Tweetez également, tweeter et tweeter. –

Hashtag: le Fundéu préfère l’étiquette. La RAE ne l’admet pas. Selfie: Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Il a été recommandé d’utiliser: selfie ou autoportrait, mais aujourd’hui, le RAE recommande

selfi. Streaming: pas encore inclus. Ni streamer ni stream.

Et, enfin, des technologies et des expressions plus actuelles, même si tout va si vite, quand vous lirez ceci, ces mots seront vieux.

Routeur: le RAE admet ce mot mais aussi

routeur. Drone: le RAE préfère que vous utilisiez drone. – Wifi– La connectivité Wi-Fi est accessible en écriture wifi ou wi fi. –

Tablette: est la version RAE du mot tablette. Crypto-monnaie: le Fundéu le reconnaît et crypto-monnaie comme traduction de crypto-monnaie. Vous pouvez également utiliser monnaie virtuelle ou

argent virtuel. Blockchain: le Fundéu vous préfère utiliser blockchain.Géolocalisation: admis par Fundéu, sans scénario.

👇Plus de Breaking News