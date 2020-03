Mountain Everest arrive comme un clavier mécanique modulaire

De la même manière que cela se passait sur les téléphones mobiles, il semble que maintenant les périphériques PC commencent également à se rencontrer un petit toit pour présenter des produits innovants au-delà des améliorations qualitatives elles-mêmes.

Cependant, et émulant à nouveau le cas des smartphones, la sortie pourrait être aussi simple que celle proposée la nouvelle montagne everest, un clavier mécanique dont les extras sont basés sur extensions modulaires.

Présenté sous deux versions à travers un projet Kickstarter, le Mountain Everest Core et Everest Max, ces claviers honorent la philosophie de Mountain et ses quatre piliers fondamentaux: innovation, performance, esthétique et modularité.

Spécifications Mountain Everest Core et Everest Max

Commutateurs: Cherry MX (rouge / bleu / marron / argent / rouge silencieux)

La technologie: Rollover Anti-Ghosting N-Key

Taux de sondage: Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB: 16,8 millions de couleurs, personnalisables pour toutes les touches et une barre lumineuse à 360 degrés

Modules: Mécanisme de commutation interchangeable, pavé numérique avec touches d’affichage (version Max), Media Dock (version Max), repose-poignet magnétique (version Max)

Connectivité: Câble USB Type-C vers USB 3.2 Gen 1 Type-A

Logiciels: Camp de base

Les dimensions: 154 x 366 x 41 mm (265 x 461 x 43 mm pour la version Max)

Le poids: 892 grammes de base (jusqu’à 1373 grammes pour la version Max)

A commencer par son châssis, on retrouve des matériaux de haute qualité avec quelques plastiques durs et l’utilisation prédominante de l’aluminium, ce qui lui donnera une plus grande résistance dans l’ensemble.

Donc, Le clavier de base sera composé d’un simple modèle TKL, avec la seule option de mise en page américaine. Et le reste de ses composants sera entièrement modulaire et sera distribué indépendamment.

Le premier d’entre eux sera l’expansion des touches numériques qui, au moyen d’un système électromagnétique et de glissières dans les deux sens, nous permettront de placer ce module de chaque côté du clavier.

De plus, ce module comprendra également quatre touches numériques avec écran couleur dédié, très similaire à ceux utilisés dans elgato Stream Deck, que nous pouvons personnaliser à la fois en incorporant n’importe quel logo et icône, ainsi qu’un accès direct à l’une de nos applications PC.

Un autre des additifs modulaires se présente sous la forme de station de contrôle pour la musique et le volume, qui en plus des boutons classiques, comprendra un petit cadran rotatif avec un écran LCD couleur intégré. De plus, en utilisant une connexion à l’aide d’aimants, nous trouverons à nouveau une grande liberté de placement, en pouvant le connecter dans l’un des coins supérieurs des deux claviers Mountain Everest.

Mais peut-être la chose la plus surprenante est l’ajout de personnalisation pour l’affichage de roue lui-même, qui peut nous montrer les indications de volume, de luminosité, d’un compteur APM (battements par minute). Mode rétroéclairage et même certaines informations système telles que la température.

Enfin, le troisième composant modulaire ne sera autre que un repose-poignet ergonomique, que nous pouvons ajuster magnétiquement à la structure principale du clavier, laissant les deux côtés découverts lors de l’utilisation du module du pavé numérique.

Donc, nous arrivons à ma partie préférée. Et loin de ce que la grande majorité estimerait en voyant toutes ces spécifications, le prix de base du Mountain Everest Core, actuellement abaissé pour les contribuables de Kickstarter, sera seulement 95 euros, étant déjà disponible pour votre pré-réservation.

Ayant déjà atteint son objectif de collecte, il est très probable que l’accès à ce premier prix sera bientôt fermé, donc, bien que sa date de lancement et de distribution soit encore inconnue, nous vous recommandons de ne pas tarder à passer votre commande si Vous êtes vraiment intéressé par ces claviers mécaniques modulaires.