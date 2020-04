Movistar Fusión comprend désormais des données illimitées sans frais supplémentaires

Plus de trois millions de clients Movistar Fusión pourront profiter, à partir du 20 avril, données illimitées sur vos lignes mobiles sans frais supplémentaires.

Clients ayant contracté des frais Selection Plus Fusion, Total Fusion, Total Plus Fusion ou une variante équivalente, vous pouvez profiter, dès aujourd’hui, d’appels illimités, de données illimitées et de SMS illimités sur les lignes principales sans frais supplémentaires. Les clients possédant Fusion Fusion Liga Selection Fusion, Champions Selection Fusion, Fusion + Leisure, Fusion + Soccer ou Pro Fusion pourront également profiter de données illimitées sur leurs lignes principales, bien qu’ils devront payer 5 euros de plus chaque mois.

“La société a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’être connectée et sans limites, à l’infini et avec la sécurité d’avoir la meilleure qualité de service possible”, a déclaré Emilio Gayo, président de Telefónica en Espagne.

Il augmente à l’infini l’utilisation des chats familiaux, de vos réseaux sociaux, des applications d’appel vidéo et des heures de plaisir de votre contenu en ligne préféré. DES DONNÉES ILLIMITÉES atteignent Movistar. ♾ Tous les détails ici: https://t.co/r9HLIMeKbM#SeguimosConectados pic.twitter.com/2gQwKwf2ib – Movistar Espagne (@movistar_es) 20 avril 2020

Les lignes supplémentaires des tarifs Fusion ils peuvent également bénéficier de données illimitéesBien que, pour cela, ils devront débourser 22,5 euros par mois pour chaque ligne supplémentaire à laquelle ils souhaitent intégrer cette vertu.

Des données illimitées seront également proposées aux clients sur des tarifs mobiles uniquement. Les nouvelles inscriptions peuvent bénéficier d’un tarif avec appels illimités, SMS illimités et données illimitées par 24,95 euros par mois pendant douze mois. Ensuite, le prix sera de 39,95 euros par mois.

Movistar n’est pas le premier opérateur à lancer un tarif avec des données illimitées en Espagne. Les téléphones concurrents tels que Vodafone, Orange et Yoigo proposent depuis des mois différentes variantes avec des données illimitées sur les lignes mobiles. Cependant, le plus agressif de tous a été Vodafone, qui a promu ce type de tarifs illimités en collaboration avec les réseaux 5G qui ont déjà été déployés dans divers sites espagnols.

Le lancement des tarifs illimités par Movistar est le prélude au lancement des réseaux 5G de l’opérateur espagnol, qui sont déjà en cours de développement. Ces types de tarifs permettront aux utilisateurs de profiter sans limites des avantages de la nouvelle connectivité, qui promet des niveaux de latence très faibles, une plus grande capacité réseau et des bandes passantes beaucoup plus élevées.

