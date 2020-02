Movistar + présente sa commande vocale pour les décodeurs UHD

Movistar + Faites un autre pas dans votre centre de divertissement et présentez un Commande vocale, qui permet l’activation des fonctions par la voix.

Cette commande sera disponible sur 24 février via ses canaux de distribution habituels. Il en coûtera 10 euros si acheté indépendamment, mais il sera gratuit pour les clients qui louent un décodeur UHD ou UHD Smart WiFi.

L’appareil se connecte au décodeur (qui doit être UHD) via infrarouge ou Bluetooth, et utilise Aura, l’assistant virtuel de Telefónica, pour communiquer avec l’utilisateur. Un mouvement qui rappelle l’utilisation de Alexa sur la clé Fire TV, le contrôleur intelligent Amazon. La connexion Bluetooth permettra à la télécommande d’aller au-delà des distances habituelles dans ce type d’appareil, car contrairement aux infrarouges, il ne sera pas nécessaire que la télécommande et le récepteur se font face.

La commande vous permettra d’effectuer les principales actions de l’interface TV: régler les chaînes, rechercher par différentes catégories (titre, genre, grill, etc.), faire des recommandations ou agir sur un contenu, comme défiler au début pour le voir complètement. Pour le moment, toutes les actions qui peuvent être effectuées avec la programmation Movistar + ne sont pas disponibles dans la commande, mais l’idée de l’entreprise est qu’elle finit par être possible grâce à de futures mises à jour.

Bien que Movistar continue d’avoir une position privilégiée en termes de divertissement dans ce pays, grâce aux droits du football, il ne peut pas se détendre. Les dernières données de portabilité collectées par la CNMC ont montré qu’elle a été l’une des plus souffertes l’année dernière, si l’on ajoute que de nouveaux acteurs émergent dans le streaming de contenu et que Netflix et HBO revalident leur position, le grand Telco doit travailler, non seulement sur le matériel mais aussi sur son contenu.

Le directeur de la stratégie et du développement de Movistar +, Fernando Enrile, a souligné l’investissement “très pertinent” que l’entreprise fait pour améliorer l’expérience client de sa plateforme de télévision. «Avant qu’il ne soit dit que le contenu est roi, aujourd’hui l’expérience utilisateur est reine», a-t-il affecté.