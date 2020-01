Mozilla Firefox, supprimé environ 200 modules complémentaires trompeurs

Le personnel de sécurité de Mozilla a identifié 197 modules complémentaires pour Firefox. Ils ont été conçus pour voler des données utilisateur ou exécuter du code malveillant. Les administrateurs de Mozilla ont identifié plusieurs modules complémentaires avec des fonctionnalités cachées, jugés dangereux pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs qui ont utilisé le navigateur.

Les extensions concernées ont maintenant été supprimées du portail Firefox. Ils ont également été désactivés dans les navigateurs des utilisateurs qui les ont déjà installés. Au cours de la routine de sécurité habituelle, Mozilla a constaté que 129 modules complémentaires d’un fournisseur de logiciels B2Ring B2B et 6 de Tamo Junto Caixa exécutaient du code à distance inconnu.

Mozilla Firefox, le navigateur se défend contre les add-ons

Les modules complémentaires tels que WeatherPool, Your Social, Pdfviewer, RoliTrade et Rolimons Plus ont été interdits pour la collecte de données utilisateur sans consentement. L’équipe a également interdit près de 30 modules complémentaires qui exécutent du code malveillant sur les ordinateurs des victimes.

Les modules complémentaires bloqués incluent EasySearch pour Firefox, EasyZipTab, FlixTab, ConvertToPDF, FlixTab Search et une poignée d’autres qui ont été publiés pour la collecte de données utilisateur. Des modules complémentaires comme Fake Youtube Downloader et FromDocToPDF, d’autre part, ont chargé du contenu distant sur la page du navigateur et ont essayé d’installer des applications infectées par des logiciels malveillants.

Mozilla a parlé du cas Firefox, soulignant que les modules complémentaires doivent être auto-contraints et l’exécution de code à distance n’est pas autorisée. Tout non-respect des politiques garantit une désactivation, bien que les développeurs aient le droit de faire appel pour reconsidérer l’interdiction.