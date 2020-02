Mozilla lance Firefox VPN pour Android et Windows et dévoile les fonctionnalités du service

VPN Firefox Il est déjà disponible pour Android et Windows et le sera bientôt également pour les Chromebooks, iOS, Linux et Mac. Mais n’espérez pas, car il est encore en phase de test et vous devrez probablement encore attendre un moment avant de pouvoir vous procurer elle

Firefox VPN, Firefox Private Network selon son nom officiel, est une initiative de Mozilla pour tenter de nourrir son économie en difficulté, réduite proportionnellement à la baisse de la part de marché que le navigateur a connue ces dernières années. Son lancement a été annoncé fin 2018, mais il a été restreint sous la forme d’une extension pour Firefox uniquement disponible aux États-Unis.

Avec le lancement de ces nouvelles applications, la situation autour de Firefox VPN a quelque peu changé, mais la limitation d’accès demeure et Seuls ceux des États-Unis peuvent rejoindre à la liste d’attente pour recevoir l’invitation qui leur permet de s’abonner au service, et il n’y a ni période d’essai, ni plan gratuit.

VPN Firefox: fonctionnalités et prix

Alors que l’extension pour le navigateur Mozilla continue d’offrir 12 heures gratuites – pour consommer sans interruption – de trafic VPN par mois, le package complet, qui comprend les applications VPN pour Android et Windows, a un prix de 4,99 $ par mois. Cependant, il s’agit d’une promotion à durée limitée pour la durée de la phase bêta dans laquelle le service est situé, de sorte que le prix définitif est certainement plus élevé.

Quant à ses fonctionnalités de base, Firefox VPN permet la connexion de Jusqu’à cinq appareils et la possibilité de choisir des serveurs situés dans plus de 30 pays à travers le monde. Et quant au fournisseur de services principal, puisque Mozilla serait le fournisseur de l’utilisateur final, cela dépend pour l’instant de la façon dont la connexion est établie:

Les clients Firefox Firefox pour Android et Windows fonctionnent sur le réseau de Mullvad, Partenaire Mozilla et fournisseur VPN basé en Suisse avec des politiques de confidentialité strictes parmi lesquelles l’absence d’enregistrements d’activité des utilisateurs se démarque.

L’extension du navigateur continue d’utiliser le réseau de Cloudflare, qui collecte des données d’activité, mais les supprime dans les 24 heures. Cloudflare est également l’un des – pour l’instant – deux fournisseurs DNS sur HTTPS pour Firefox.

Dans les deux cas, la technologie VPN est basée sur le protocole Wireguard, la prochaine norme pour la création de connexions VPN Linux. Il y a quelques mois à peine, Cloudflare a lancé son VPN pour Android, également basé sur WireGuard.

En résumé, Mozilla doit gagner de l’argent pour continuer à fonctionner normalement et Firefox VPN est l’un des moyens de le faire, pas le seul. En fait, Firefox VPN ne devrait être que le premier des produits intégrant Firefox Premium, dont nous n’avons pas entendu parler depuis son annonce au milieu de l’année dernière.

Dans l’ensemble, il faudra voir si la stratégie leur est bénéfique, car la concurrence sur le segment VPN ne cesse de croître et il existe déjà des fournisseurs très réputés et établis. Mozilla, vraisemblablement, a sa base d’utilisateurs fidèles et sa bonne réputation pour prendre pied.