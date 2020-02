MSI devient rose avec sa dernière version pour ordinateur portable à la mode

Dans un monde plein d’ordinateurs portables de couleur neutre, MSI est apparemment devenu un voyou avec son dernier ajout à l’une de ses gammes Content Creator Series. Ou plutôt une touche de rouge.

La société taïwanaise vient de déployer son édition limitée Prestige 14 Rose Pink dans toute sa splendeur rose bonbon – juste à temps pour la Saint-Valentin – et nous sommes là pour ça.

Faisant partie de la gamme d’ordinateurs portables Prestige de MSI, le Prestige 14 Rose Pink pourrait bien être la touche de couleur dans la mer de noirs, de gris spatiaux et d’argent que nous ne savions pas que nous voulions jusqu’à présent. De plus, avec cette version, MSI – connu pour ses ordinateurs portables et PC de jeu incroyables – prouve que, la conception de machines de jeu n’est pas la seule chose à laquelle il est bon et deux, il a de sérieux projets d’élargir sa série Content Creator.

Ne vous laissez pas tromper par sa nouvelle couleur amusante. Le nouveau Prestige 14 Rose Pink possède des bords sophistiqués taille diamant et une texture sablée. Il est également livré avec d’autres garnitures roses: une souris prestige rose, un porte-clés dragon rose et une pochette pour ordinateur portable rose.

Il est temps de prendre le rose au sérieux

Parce que cet ordinateur portable super rose est destiné aux créateurs, le MSI Prestige 14 Rose Pink vante des caractéristiques impressionnantes. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 Ice Lake de 10e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Ceux-ci ne sont peut-être pas suffisants pour les jeux intensifs, mais ils sont certainement plus que suffisants pour votre retouche photo, votre montage vidéo modéré et d’autres besoins de conception lorsque vous êtes en déplacement.

Et vu que le Prestige 14 Rose Pink est conçu pour la portabilité avec son poids de 2,84 livres, son épaisseur de 0,63 pouce et sa durée de vie de 10 heures, cet accent sur les charges de travail légères est logique. Comme le dit le président de MSI Pan America, Andy Tung: «L’édition Prestige 14 Rose Pink ajoute une touche de couleur pour les créateurs de contenu qui souhaitent exprimer leur individualité tout en ayant la technologie la plus performante en déplacement.»

Les autres caractéristiques notables du Prestige 14 Rose Pink sont son pavé tactile extra-large, son écran 4K Ultra HD IPS certifié CalMAN, sa gamme de couleurs 100% AdobeRGB large, sa conception à bascule à 180 degrés et sa carte Micro SD lecteur avec prise en charge UHS-II. Enfin, il dispose du logiciel Creator Center de MSI, qui permet aux créateurs d’allouer et d’optimiser facilement les ressources matérielles de l’ordinateur portable pour de meilleures performances.

Le pack Prestige 14 Rose Pink, qui comprend le sac à manches, la souris et le porte-clés dragon, est maintenant disponible sur Amazon et Newegg à partir de 1399 $.