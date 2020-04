MSI dévoile un nouveau mini-ordinateur portable LED de 17 pouces avant le commutateur prévu pour MacBook Pro et iPad

Apple devrait largement migrer l’iPad et le MacBook Pro vers la nouvelle technologie d’affichage mini LED au cours de la prochaine année. Cependant, avant ce basculement, MSI a battu Apple au point avec ce qu’il appelle le «premier» mini ordinateur portable LED au monde.

Comme notre site frère 9to5Toys l’a souligné, le nouveau Creator 17 de MSI contient un mini écran LED de 17 pouces avec une résolution 4K et une luminosité maximale de plus de 1000 nits. L’écran intègre également la gamme de couleurs DCI-P3 et la prise en charge HDR. En interne, la machine est équipée des derniers processeurs Intel Comet Lake H.

Prédisant la tendance, le Creator 17 est le tout premier ordinateur portable au monde à proposer une nouvelle technologie révolutionnaire, le mini écran LED. C’est également le premier ordinateur portable à répondre aux normes HDR 1000; l’écran 4K de 17 pouces offre une luminosité maximale de 1000 nits et un rétro-éclairage Mini LED. De plus, le Creator 17 prend également en charge une large gamme de couleurs de 100% DCI-P3.

Mais alors que le mini écran LED peut offrir un aperçu de l’avenir pour les utilisateurs de MacBook Pro et iPad, le reste du Creator 17 ne pourrait pas être plus différent que ce que nous attendons d’Apple. Il y a des ports USB-A aux côtés de HDMI, USB-C, Ethernet et un lecteur de carte SD.

Plus récemment, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir six nouveaux produits Apple avec des mini-écrans LED cette année: un MacBook Pro de 14,1 pouces, un iPad Pro de 12,9 pouces, un iMac Pro de 27 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad mini 7,9 pouces.

Nous avons noté certains des avantages de la mini LED dans le passé, mais l’essentiel est qu’Apple souhaite passer à la mini LED car ces panneaux offrent une gamme de couleurs large et riche, des rapports de contraste élevés, une plage dynamique élevée et une gradation localisée . Ils ne souffrent pas non plus de brûlure comme le font parfois les écrans OLED.

Mais peut-être plus particulièrement pour les gammes iPad et MacBook, les mini-écrans LED sont également considérés comme plus minces et plus économes en énergie. Cela signifie qu’Apple peut théoriquement économiser la vie de la batterie et l’espace physique en effectuant le changement – ou mettre cet espace à utiliser ailleurs.

Les détails sur le moment où Apple prévoit de lancer son déploiement de mini-LED sont encore inconnus. Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a récemment indiqué que le mini iPad LED Pro pourrait être commercialisé dès la fin de l’année. Kuo a également déclaré que l’iMac Pro devrait être disponible au cours du quatrième trimestre. Ce sera la première mise à jour de l’iMac Pro depuis son introduction en décembre 2017.

Vous pouvez lire notre explicateur complet de la technologie mini LED ici. Êtes-vous impatient de voir le passage progressif d’Apple à la mini LED? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

