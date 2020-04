MSI fait le saut vers l’Intel Core H-Series avec six nouveaux ordinateurs portables de jeu

Depuis quelques mois, certains utilisateurs manifestaient leur désir de renouveler les gammes d’ordinateurs portables de jeu, qui semblaient reléguées au second plan. Cependant, l’attente en valait la peine, avec de grandes annonces comme celle de MSI, qui a dévoilé de nouveaux modèles pour six de ses ordinateurs portables, avec l’inclusion des nouveaux processeurs Intel Core H de 10e génération et des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX SUPER Mobile.

De cette façon, des performances de nouvelle génération vraiment adaptées sont obtenues pour répondre aux besoins de jeu les plus récents et les plus exigeants, en supposant de nouvelles puces Intel un impact notable sur le FPS, plus jusqu’à une augmentation de 50% des performances grâce aux vitesses turbo et d’horloge monocœur jusqu’à 5,3 GHz.

De plus, ces ordinateurs portables auront technologie de traçage de rayons en temps réel grâce à ses cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, avec des graphiques améliorés par l’IA et une efficacité plus rapide que sa génération précédente.

Spécifications MSI GT76 Titan

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à Intel Core i7 10750H

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go GDDR6)

Écran: IPS de 17,3 pouces

Résolution: 4K UHD (3840 x 2160)

Taille: 397 x 330 x 42 mm





Spécifications MSI GS66 Stealth

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à la 10e génération d’Intel Core i9

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6)

Écran: IPS 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz

Résolution: Full HD (1920 x 1080)

Taille: 358,3 x 248 x 19,8 mm





Spécifications MSI GE66 Raider

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à la 10e génération d’Intel Core i9

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6)

Écran: IPS 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz

Résolution: Full HD (1920 x 1080)

Taille: 358 x 267 x 23,4 mm





En plus de la gamme de jeux, MSI a également profité de l’occasion pour présenter une refonte complète de votre famille Creator, qui comme son nom l’indique est destiné aux créateurs et concepteurs de contenu, et qui sera désormais inclus le premier ordinateur portable au monde à intégrer un mini écran LED et répondre aux normes DisplayHDR 1000.

Spécifications MSI Creator 17

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à Intel Core i7-10875H

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6)

Affichage: MiniLED 17,3 pouces avec HDR 1000

Résolution: UHD (3840 x 2160)

Taille: 396,1 x 259 x 20,25 mm

Spécifications MSI Creator 15M

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à 10e génération Intel Core i7

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go GDDR6)

Écran: IPS 15,6 pouces

Résolution: Full HD (1920 x 1080)

Taille: 359 x 254 x 21,7 mm

Spécifications MSI Creator 17M

Système d’exploitation: Windows 10 Home ou Windows 10 Pro

Processeur: jusqu’à 10e génération Intel Core i7

Carte graphique: jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go GDDR6)

Écran: IPS de 17,3 pouces

Résolution: Full HD (1920 x 1080)

Taille: 397 x 260 x 23,1 mm