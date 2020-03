MSI lance trois nouveaux moniteurs de jeu bon marché

Depuis un certain temps maintenant, nous avons vu comment tous les périphériques et composants informatiques prenaient des chemins différents en fonction de l’utilisation finale que nous allions leur donner, le secteur des jeux étant l’un des plus récents. Cependant, bien que beaucoup ajoutent cette étiquette à leurs produits, déjà présents même en cadeau avec Cola-Cao, seules les vraies marques ayant une expérience dans ce secteur peuvent nous fournir vraiment différencier les produits.

Quelque chose que bien que nous associons normalement à un petit supplément, cela ne doit pas être un problème pour nos portefeuilles. C’est ce que MSI nous montre au moins, avec la présentation de ses nouveaux moniteurs de jeu bon marché au sein de sa famille MSI Optix, avec trois modèles qui passeront de 24 à 27 pouces, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz, et temps de réponse jusqu’à 1 milliseconde.

En commençant par le plus basique, le MSI Optix G241 est un moniteur de 24 pouces équipé d’un panneau IPS, soutenu par la compatibilité AMD FreeSync et l’amélioration de l’image, certains Taux de rafraîchissement de 144 Hzet des temps de réponse acceptables de 4 millisecondes; suivi de son modèle plus grand, le MSI Optix G271, qui conservera les mêmes caractéristiques en augmentant la taille de son écran à 27 pouces.

Cependant, la plus grande force de ces moniteurs est leur prix extrêmement bas 190 $ et 240 $ respectivement (environ 173 et 220 euros respectivement).

D’autre part, destiné aux utilisateurs à la recherche de performances de jeu plus professionnelles, nous trouverons le troisième modèle présenté, le MSI Optix MAG251RX, qui avec un écran IPS de 24,5 pouces sera en mesure de réaliser des performances incroyables Taux de rafraîchissement de 240 Hz, ajout d’une certification Affichage HDR400 et prise en charge NVIDIA G-Syncet des taux de réponse minimaux de seulement 1 milliseconde.

Quelque chose encore couronné par un prix inhabituellement bas, qui atteindra à peine 360 ​​dollars (environ 330 euros à changer).

Ainsi, les trois moniteurs sont déjà disponibles sur le site officiel de la société, et bien que leur prix et leur date d’arrivée en Europe n’aient pas encore été confirmés, nous pouvons d’ores et déjà les acheter et les recevoir en supposant le petit prix majoré pour les frais de expédition.