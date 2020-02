MSI Optix MAGG332CR, premier moniteur à 180 Hz

MSI Optix MAGG332CR est un nouveau moniteur de jeu du fabricant taïwanais, qui se distingue par un taux de rafraîchissement inhabituel de 180 Hz.

Avec les 144 Hz déjà «conquis» devant le bon nombre de modèles existants et les 240 Hz réservés comme maximum pour les moniteurs dédiés exclusivement aux jeux, les constructeurs semblent chercher d’autres valeurs pour se différencier. MSI Optix MAGG332CR est un modèle avec un affichage de 31,5 pouces de diagonale, Résolution 1080p, une légère courbure de 1500R et traitement anti-reflets.

Votre panel est un VA 8 bits, bien qu’il dispose d’un contrôle de la fréquence d’images (FRC), qui permet au moniteur d’obtenir un spectre de couleurs plus large toujours dans la plage de 8 bits. Son rapport de contraste statique est de 3000: 1 et sa luminosité maximale est de 300 nits. Il est classé «HDR Ready», mais son niveau de luminosité ne répond pas à l’exigence minimale de 400 nits définie par VESA pour les fonctions de plage dynamique.

Il se concentre – comme la plupart des moniteurs qui arrivent sur le marché – sur le segment des jeux sur PC. Pour cela, il prend en charge la technologie de synchronisation d’image AMD FreeSync, il offre un temps de réponse de 1 milliseconde et un taux de rafraîchissement si inhabituel de 180 Hz, bien qu’ils soient réalisés sous un mode overclocké.

L’écran VA couvre 96% de la gamme de couleurs DCI-P3 et 125% du sRGB, de sorte qu’en plus des jeux, le moniteur peut se comporter correctement pour le divertissement multimédia et les tâches informatiques de base.

Vous avez suffisamment d’options pour connectivité, d’un DisplayPort 1.2a à deux connecteurs HDMI 2.0b, via un port USB-C qui prend en charge le mode DisplayPort alternatif pour l’entrée vidéo via un câble USB. Il comprend également un concentrateur USB avec deux ports USB 2.0 et une prise casque 3,5 mm.

Il a une base ergonomique qui permet des ajustements en hauteur et en inclinaison et est disponible pour réserver sur certains marchés avec un prix de 452 $.