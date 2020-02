Mulan, le live-action: avancées et Qi Tecnoandroid

Il ne manque pas grand-chose à la sortie de Mulan, le dernier live-action produit par Disney qui raconte les aventures de la princesse guerrière homonyme qui prétend être un soldat et se bat pour le Japon, son pays. Le film sera plein de scènes d’action et de combats convaincant, conformément aux fascinants arts de combat orientaux. Nous verrons clairement Qi de la fille.

Qu’est-ce que le Qi et que savons-nous du prochain film Disney

Par Qi, nous entendons juste l’énergie vitale que quelqu’un dégageaussi appelé Ki. Le directeur de la photographie Mandy Walker a fait un certain nombre de déclarations à Insider et nous vous les signalons:

Chaque fois que je regarde le film, je m’excite. Pour moi, c’est un bon signe, je sais très bien et de quoi il s’agit, mais je suis toujours impressionné.

Parmi les choses qu’il raconte, il affirme également que ce film sera un grand succès en raison de tous les efforts déployés dans le tournage, comme dans les scènes de bataille dans lesquelles 60 chevaux et 100 personnes étaient présents de chaque côté de l’encadrement: un très grand casting! Il s’exprime également très positivement Liu Yifei ou l’actrice principale:

Liu Yifei est incroyable. En plus d’être une personne adorable et très professionnelle. Il a fait la plupart de ses performances, telles que l’équitation, le combat à l’épée, les arts martiaux, les séquences de bataille. Nous avons toujours eu un cascadeur prêt, mais elle s’est si bien préparée que nous voulions qu’elle fasse ces choses, et 9 sur 10 elle l’a fait et elle l’a bien fait. Et cela est perçu car il est possible de voir clairement son visage dans les scènes où il fait les mouvements.

Revenir à parler de Qi c’est une forme de force vitale dont on parle généralement dans la culture orientale et cela représente un énergie communiquant avec tout l’univers et il est souvent rapporté également dans la philosophie qui accompagne les arts martiaux.

