Mumkair, la montre intelligente avec écouteurs stéréo véritablement sans fil intégrés

Mumkair est une montre intelligente totalement unique. En plus d’être un véritable tracker de fitness équipé de toutes les fonctionnalités essentielles pour surveiller l’activité sportive, l’appareil intègre également de vrais écouteurs sans fil, agissant à la fois comme un étui et comme une base de charge. Décrochez simplement les écouteurs de la maison de montre pour les mettre et commencez à jouer de la musique.

Les écouteurs sont équipés de la technologie Bluetooth 5.0, qui garantit une connexion plus rapide et plus stable avec le smartphone et un mode de couplage automatique. Grâce au pilote 6 mm, les écouteurs offrent une expérience audio de haute qualité, tandis que vous pouvez contrôler la lecture de la musique via des commandes tactiles. Cela signifie qu’en exerçant une légère pression sur la tête du casque, il est possible de mettre en pause ou de démarrer la lecture de la musique, de régler le volume, de gérer les appels téléphoniques et d’interagir avec l’assistant vocal.

Les écouteurs Mumkair sont équipés d’un microphone avec fonction d’annulation du bruit de fond, garantissant la meilleure qualité d’appel quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez. De plus, chaque casque peut être utilisé individuellement, car la puce intégrée permet également de séparer le couplage de chaque casque avec le smartphone, et vous pouvez alors choisir de passer de l’un à l’autre sans aucun retard ni interruption.

Quant à l’autonomie, les écouteurs Mumkair garantissent 180 minutes de lecture avec une seule activité, et nécessitent une quarantaine de minutes pour se recharger complètement. La batterie intégrée à la montre fournira encore 180 minutes de lecture de musique, portant ainsi l’autonomie des écouteurs à un total de 360 ​​minutes.

Mumkair, la smartwatch

Mais passons à la montre intelligente Mumkair. Il est équipé de capteurs de mouvement avancés et d’une détection de la fréquence cardiaque, ce qui lui permet de surveiller les conditions physiques en temps réel, toute la journée. Le tracker de fitness prend en charge le podomètre, la surveillance du sommeil, la détection de la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le réveil et est certifié IPX5, et est donc résistant aux jets d’eau.

La smartwatch prend en charge différents modes sportifs et fonctionne en conjonction avec l’application Mumkair, grâce à laquelle il est possible d’observer en détail les données sur la santé et l’activité physique, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les calories brûlées pendant l’exercice. L’application vous permet également de déterminer les notifications à recevoir sur la montre intelligente.

L’appareil est équipé d’un écran TFT de 1,3 pouces et d’une sangle en silicone confortable, qui garantit un ajustement confortable et un ajustement doux. La batterie offre sept jours d’autonomie et peut être rechargée avec le câble magnétique fourni en seulement 1,5 heure.

Mumkair est actuellement à la recherche de supporters sur Kickstarter et le prix de l’appareil serait d’environ 70 $. Les expéditions mondiales devraient commencer en juin.