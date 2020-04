Musk publie les dates de Starlink, Internet par satellite de SpaceX

Starlink, le projet SpaceX conflictuel qui promet accès Internet mondial par satellite, a déjà une date de début des opérations. Cela a été déclaré par lui-même Elon musc en réponse à un utilisateur de votre réseau social préféré.

Si la feuille de route continue, le réseau spatial qui a fait son septième déploiement réussi de 60 autres satellites, le service commencera ses opérations en phase de test cet été, ou vers le troisième trimestre de l’année. Selon Musk, ce sera dans environ trois mois quand ils commenceront à fournir un service sous la forme d’une version bêta privée, qui totalisera environ six jusqu’à ce que la version bêta publique commence.

Starlink: les hautes latitudes d’abord

Elon Musk affirme que les hautes latitudes seront servies en premier de la planète, ce seront donc les déploiements sur ces orbites, avec une plus grande abondance dans l’hémisphère nord, qui sont privilégiés par ces satellites.

Selon le décompte de Teslarati, Starlink possède déjà quelque 420 satellites en orbite, soit un total de 422 si l’on tient compte des lancements précédents dans la phase de test. La quasi-totalité de ces derniers, quelque 420 appareils, sont déjà opérationnels selon Elon Musk.

Starlink

Rien de plus qu’une collation pour pas moins de 12 000 satellites approuvés pour un positionnement sur une orbite relativement basse, avec près de 30 000 autres appareils en attente d’approbation sous diverses latitudes. Un total d’au moins 42 000 appareils pas si petits qui sont visibles d’une grande partie du monde et à l’œil nu, ce qui a mis les sociétés d’astronomes et d’amoureux de la nature sur le chemin de la guerre.

Bien que nous soyons encore loin du déploiement complet des satellites de télécommunications en orbite, les quantités actuelles, qui continuent à atteindre leurs orbites finales, seraient déjà supérieures au nombre minimum proposé par le magnat pour avoir une couverture et un service assez réduits. D’atteindre 700 appareils, cela deviendrait “modéré”, ce qui devrait être dépassé dans une autre demi-douzaine de lancements.

SpaceX a un grand avantage technologique par rapport à la concurrence qui essaie également de mettre Internet dans l’espace, grâce au fait qu’il dispose de fusées réutilisables, ce qui rend chacun de ses lancements beaucoup moins cher que par les moyens traditionnels.

Cet effort contraste avec le déploiement de réseaux 5G plus traditionnels. Récemment, c’est Huawei qui a installé la 5G sur la plus haute montagne du monde, l’Everest, dans un déploiement sans précédent qui n’a pas encore été finalisé. En combinant les efforts, il est clair que les grandes entreprises technologiques veulent étendre la connectivité à tous les coins du monde … où il y a des utilisateurs prêts à payer pour cela.

