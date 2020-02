MWC 2020, de nombreuses entreprises ne participeront pas à cause du coronavirus

Le prochain grand rendez-vous technologique après le CES de Las Vegas sera le Mobile World Congress de Barcelone. la La CMM 2020 aura lieu du 24 au 27 février mais il y a un problème qui pourrait compromettre ses performances correctes.

L’épidémie de coronavirus qui a frappé la Chine ces dernières semaines pourrait interrompre les travaux du salon de l’électronique. En fait, le MWC est l’événement le plus important et le plus important du monde mobile. chaque anno a plus de 100 mille visiteurs de plus de 200 pays à travers le monde et cela pourrait être un problème grave.

Compte tenu de la gravité de l’épidémie et de la présence de tant de personnes, de nombreux producteurs ils ont décidé de prendre du recul et de ne pas être présents au MWC 2020. La motivation réside dans le fait que la plupart des producteurs viennent du continent asiatique.

MWC 2020, de nombreux fabricants peuvent ne pas participer

Parmi les marques qu’ils ont LG et ZTE ont déjà confirmé leur décision, qui a annulé presque tous les rendez-vous du calendrier. Cependant, ils ne seront pas les seuls à reculer et d’autres sociétés pourraient communiquer au cours des prochains jours. la MWC 2020 était prévu comme l’événement qui accueillerait plusieurs producteurs asiatiques et la préoccupation est donc compréhensible.

Pour le moment, le MWC 2020 est attendu Xiaomi, Vivo, Honor Qualcomm et Lenovo qui ont exprimé leur volonté de participer. Huawei a annulé la conférence des développeurs, mais sera présent à la foire.

Malheureusement, cependant, les communications de dernière minute ne sont pas à exclure, nous devons donc attendre d’autres avis.