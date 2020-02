MWC 2020, le coronavirus fait peur aux grandes entreprises

Certains des plus grands noms de la technologie se sont récemment retirés du Mobile World Congress de cette année. Il n’y a qu’une seule peur: le coronavirus. Cependant, certains des plus grands fabricants de smartphones au monde ont révélé aujourd’hui qu’ils n’avaient pas l’intention de suivre cet exemple. Parmi ceux-ci figurent Xiaomi, Huawei et Oppo.

Dans un communiqué, Oppo a confirmé sa participation à l’événement MWC à Barcelone cette année. L’entreprise affirme que la sécurité de ses employés est une priorité absolue et qu’elle s’efforcera de suivre toutes les directives de la GSMA ainsi que plusieurs autres mesures préventives.

Il s’agit notamment de l’auto-isolement obligatoire pour tous les employés qui voyagent de Chine à Barcelone pendant 14 jours avant l’événement. Le personnel d’Oppo devra effectuer un rapport de santé quotidien pendant cette période et pendant la CMM elle-même.

Oppo indique que le lieu de la conférence de presse, la salle de réunion, le stand MWC, le transport par navette et tous les appareils exposés seront périodiquement désinfectés. Tout le personnel et les participants seront surveillés en permanence avec des appareils qui mesureront leur température et disposeront d’un désinfectant pour les mains.

Même Xiaomi ne se retient pas; la société a réitéré son intention de participer au MWC 2020 et de présenter ses derniers smartphones et appareils intelligents. Il a également souligné l’importance de la santé et de la sécurité des employés, des partenaires et des membres de la presse. L’entreprise affirme qu’elle veillera à ce que tous ses employés en provenance de Chine ne présentent aucun symptôme. Ce protocole s’applique également à tous les managers qui participeront aux activités et réunions.

Huawei, quant à lui, rejoint ses rivaux chinois et participera au Mobile World Congress 2020. Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, sera présent pour dévoiler les “dernières innovations” et nouvelles technologies de l’entreprise.