My Brilliant Friend saison 2: comment regarder le dernier épisode en ligne de n’importe où

My Brilliant Friend est un drame que vous devez absolument regarder. Transmettant de manière poignante l’éventail complet des émotions humaines – de l’amour et de l’ambition à la violence et à l’autodestruction – l’émission de télévision qui a repris a été saluée par les critiques du monde entier et à juste titre. Continuez à lire et nous vous dirons comment regarder My Brilliant Friend saison 2 en ligne de tous les coins du monde.

My Brilliant Friend saison 2: feuille de triche

My Brilliant Friend est basé sur les quatre livres de l’auteur italien Elena Ferrantes, la série napolitaine de romans, dont le premier a été publié en 2012. Il a depuis été adapté pour la télévision, et la saison 2 de My Brilliant Friend est basée sur The Story Of A Nouveau nom – livre 2 de la série. Il met en vedette Elena Greco et Lila Cerullo, avec HBO qui doit montrer de nouveaux épisodes de My Brilliant Friend chaque semaine le lundi soir aux États-Unis du 16 mars au 2 mai.

Avec les sports reportés par le coronavirus dans le monde entier, cela vaut vraiment la peine d’essayer My Brilliant Friend, même si vous n’en avez pas encore entendu parler ou êtes sceptique quant au fait qu’il s’agit d’un drame en langue italienne et que les anglophones devront suivre via Les sous-titres.

Cela en vaut vraiment la peine, cependant. Le spectacle est un drame de passage à l’âge adulte qui suit l’amitié de deux filles pendant pas moins de six décennies et se déroule dans le contexte charmant et tumultueux de Naples. Donc, alors qu’elle n’en est qu’à sa deuxième saison, nous la classons comme l’une des meilleures nouvelles émissions de télévision de l’année – et nous sommes ravis de vous dire comment regarder la saison 2 de My Brilliant Friend en ligne.

Comment regarder My Brilliant Friend saison 2 de l’étranger

Quelle que soit votre langue maternelle, nous pensons que vous conviendrez que My Brilliant Friend est l’une des meilleures choses à surveiller correctement. Il est diffusé dans un certain nombre de pays du monde entier, ce qui signifie que si vous vous y accrochez correctement mais que vous êtes à l’étranger pour le prochain épisode de My Brilliant Friend, vous risquez de vous retrouver gêné par le blocage géographique.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de diffuser la saison 2 de My Brilliant Friend, où que vous soyez. Ce petit logiciel intelligent modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes de vos émissions préférées en direct ou à la demande dès qu’ils sont disponibles.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d'ExpressVPN est difficile à discuter.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder My Beautiful Friend en ligne à peu près partout dans le monde.

Regardez My Brilliant Friend saison 2 en ligne: comment diffuser l’épisode de cette semaine aux États-Unis

De nouveaux épisodes de la saison 2 de My Brilliant Friend sont diffusés les lundis soirs à 22 h sur HBO aux États-Unis. Si vous ne pouvez pas être devant votre téléviseur pour une raison quelconque, les abonnés à la chaîne câblée premium peuvent utiliser le service ou l’application de diffusion en continu HBO Go pour regarder My Brilliant Friend: The Story of a New Name et d’autres contenus intéressants sur -le feu vert.

Ceux qui ne veulent pas s’inscrire à un paquet de câble qui les lie pour une année entière peuvent également obtenir HBO sur ces services over-the-top de grande valeur:

Sling TV: Avec des forfaits à partir de seulement 20 $, Sling TV est une excellente option de coupe de cordon pour n’importe qui aux États-Unis – et est un moyen facile de regarder HBO sans signer les meilleures années de votre vie à un fournisseur de câble trop cher. Vous pouvez l’utiliser sur presque tous les principaux appareils de diffusion en continu, y compris Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Chromecast – ou le lancer sur le pouce sur les mobiles Android et iOS.FuboTV: Offrant un accès à plus de 100 chaînes, y compris HBO, les forfaits FuboTV commencent à seulement 54,99 $ par mois – mais vous pouvez d’abord obtenir un essai gratuit pour voir si cela vous convient.

Et rappelez-vous, selon notre guide ci-dessus, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder The Plot Against America en ligne comme si vous étiez à la maison.

Comment regarder My Brilliant Friend saison 2 en ligne au Royaume-Uni

My Brilliant Friend saison 2 n’a pas de date de sortie au Royaume-Uni confirmée maintenant. Il est presque certain qu’il sera diffusé sur Sky Atlantic quand il tombera dans Blighty, compte tenu de la relation du réseau avec HBO. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire jusqu’à ce que nous recevions une annonce officielle, mais les chuchotements suggèrent que la date de sortie au Royaume-Uni de My Brilliant Friend saison 2 pourrait être juin 2020. Quand il arrivera enfin, ceux qui ne s’abonnent pas à Sky peuvent toujours obtenir une Now TV Entertainment Pass pour regarder My Brilliant Friend saison 2.

Et ceux qui peuvent visiter le Royaume-Uni à partir d’un pays où My Brilliant Friend est disponible pour regarder devraient savoir qu’ils peuvent attraper le dernier épisode comme ils le feraient à la maison – c’est un cas simple d’attraper un VPN, en vous dirigeant vers votre pays de résidence, puis d’accéder au service de streaming que vous utilisez normalement.

Les fans de télévision en Australie ne l’ont jamais mieux fait. Avec une foule d’autres émissions phares, My Brilliant Friend saison 2 est diffusée sur Foxtel, avec la série diffusée le mercredi soir à 19h30 AEDT. Cela signifie que les abonnés Foxtel peuvent facilement regarder l’émission où qu’ils se trouvent, grâce au service de streaming Foxtel Now.

En fait, vous n’avez même pas besoin de vous abonner à un paquet complet de câbles Foxtel pour profiter de ce service de streaming australien de grande valeur. Foxtel Now est disponible sur une base autonome à partir de seulement 25 $ et il offre même un essai GRATUIT de 10 jours afin que vous puissiez voir si cela vous convient.

Si vous vous rendez à l’étranger et craignez que le blocage géographique ne vous empêche de regarder des émissions comme My Beautiful Friend with Foxtel Maintenant, comme vous le feriez normalement à la maison, ne vous inquiétez pas – utilisez simplement un VPN pour vous diriger vers l’Australie et vous pourrez diffuser comme d’habitude.

Comment regarder My Brilliant Friend en ligne: guide de streaming de la saison 2 pour le Canada

Les fans de dramatiques télévisées de qualité au Canada n’ont rien à craindre, car l’émission à succès HBO My Brilliant Friend saison 2 sera diffusée sur Crave à 22 heures le lundi soir – en même temps qu’elle est diffusée aux États-Unis.

Et si vous payez déjà pour du contenu HBO sur Crave mais que vous vous trouvez à l’extérieur du Canada pour le prochain épisode de My Brilliant Frind, vous pouvez toujours vous connecter – regardez comme vous le feriez chez vous en utilisant un VPN pour réapparaître comme par magie au Canada et accéder à votre service de streaming habituel d’ailleurs.

