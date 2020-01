My Hero Academia: Heroes Rising billets maintenant en vente (États-Unis, Canada, Royaume-Uni)

Funimation a annoncé que des billets avancés pour la version occidentale de My Hero Academia: Heroes Rising sont maintenant disponibles à l’achat. Heroes Rising fera ses débuts hors du Japon aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni le 26 février. Comme le premier film My Hero Academia (Two Heroes), Heroes Rising sortira dans les salles en japonais original avec sous-titres anglais et doublage anglais.

Heroes Rising verra la classe 1-A se rendre sur l’île de Nabu pour s’entraîner en faisant un vrai travail de héros. Cependant, l’île est alors attaquée par le méchant Nine et ses cohortes. La bizarrerie de neuf lui permet de voler les bizarreries des autres et il possède maintenant neuf capacités. Alors que les membres de leur classe défendent différentes parties de l’île, Midoriya et Bakugo s’associent pour arrêter Nine – combinant leurs philosophies pour sauver et vaincre tout le monde.

Basé sur les conceptions de costumes de la classe 1-A, Heroes Rising a probablement lieu après les événements de la saison 4. Midoriya porte par exemple ses gants Air Force, qu’il acquiert aux États-Unis. School Festival Arc – la deuxième moitié de la saison 4.

My Hero Academia est actuellement au milieu de sa quatrième saison, qui se poursuit depuis l’année dernière. C’est l’un de nos animés préférés de l’automne 2019 – vous devriez regarder le spectacle si vous ne l’avez pas déjà fait. Si vous cherchez plus à regarder, jetez un œil à Keep Your Hands Off Eizouken, Haikyu: To The Top, ou à l’une des autres séries et films de notre liste d’animés d’hiver 2020 à ne pas manquer.