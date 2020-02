Mythic Quest – Raven’s Banquet Apple TV + Review | .

Cela fait quelques mois depuis le lancement d’Apple TV +, qui était peut-être un début moins propice que le géant de la technologie ne l’avait imaginé pour des séries aussi prestigieuses et très coûteuses que The Morning Show, See et For All Mankind. Mais alors que la série phare du streamer naissant n’a pas atteint un consensus critique, ils ont souligné les ambitions d’Apple en tant que fournisseur de contenu original, une ambition qui est devenue de plus en plus claire avec les premières suivantes de spectacles sans doute meilleurs comme Servant et Little America acclamé par la critique. Ces améliorations sont à nouveau affichées avec la première comédie pure et simple d’Apple TV + (voir était peut-être, par inadvertance, drôle) Mythic Quest: Raven’s Banquet.

La série provient du gang It’s Always Sunny in Philadelphia – Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, racontant l’histoire d’une équipe de développeurs de jeux vidéo responsables du MMO de type World of Warcraft, Mythic Quest. C’est une comédie en milieu de travail avec une intrigante écurie de personnages et une dynamique de pouvoir changeante qui offrent des possibilités apparemment infinies. Au sommet de la hiérarchie des bureaux se trouve Ian Grimm de McElhenney, un souffleur égoïste et un génie créatif derrière le jeu vidéo au succès retentissant. Le programmeur principal Poppy (Charlotte Nicdao), Brad (Danny Pudi), le chef de la monétisation, CW Longbottom (F. Murray Abraham), un auteur de science-fiction alcoolique Frank Herbert-esque dont les meilleurs jours sont derrière lui, et David Hornsby dans le rôle de David, le chef de bureau et l’un des premiers joueurs de la série.

L’ensemble considérable de la série comprend également une paire de testeurs de jeu dans Imani Hakim et Ashley Burch en tant que Dana et Rachel, respectivement, ainsi que Jessie Ennis en tant que Jo, l’assistant personnel psychotique de David. La série excelle dans la culture du jeu vidéo et les personnalités de tous les côtés du médium, en particulier avec sa représentation de l’influenceur adolescent en streaming Pootie Shoe (Elisha Henig). Mais autant que Mythic Quest fonctionne comme un réquisitoire sur l’industrie du jeu vidéo, et les diverses façons dont les développeurs, les éditeurs et les personnalités ancrées exploitent le fandom au nom du profit, sa satirisation est beaucoup plus équitable que les bandes-annonces ou les supports marketing pour le montrer voudriez-vous croire. Au lieu de cela, McElhenney, Day et Ganz (et leur salle d’écrivains) ont réalisé une comédie mémorable en milieu de travail qui comprend ce qui est le plus important pour réussir dans le sous-genre: des personnages dont le public peut se soucier.

Alors que la plupart des personnages existent sur une longueur d’onde extrême ou une autre – Ian est un égoïste par excellence, CW ne parvient pas à cacher son problème d’alcool, et David a désespérément besoin d’une thérapie – Mythic Quest trouve finalement un moyen de tourner autour de son plus personnages ancrés et liés, Poppy, Rachel et Dana.

La première de la série est largement préoccupée par une lutte de pouvoir entre Ian et Poppy au sujet d’une pelle ajoutée au Raven’s Banquet, la première extension majeure de Mythic Quest. C’est un outil basique, qui permet aux personnages de modifier le paysage et rien d’autre. C’est mineur mais cela signifie beaucoup pour Poppy, car c’est la seule chose qu’elle a elle-même contribué à la conception et en tant que telle, l’insistance de Ian à dire qu’elle n’est pas assez cool ou devrait également fonctionner comme une arme devient un point de discorde majeur entre les deux. Là où Mythic Quest réussit, cependant, ce n’est pas nécessairement dans la façon dont il souligne la dynamique du pouvoir entre un homme qui achète complètement dans sa propre légende et une jeune femme qui est sans doute plus talentueuse et compétente que son employeur, mais dans la façon dont elle trouve une solution au conflit à portée de main.

L’émission parvient habilement à faire les choses dans les deux sens, en utilisant l’offensive smarm / charm de McElennhey, élevant souvent le comportement d’Ian à un degré absurde (ce qui, malheureusement, n’est pas), démontre seulement qu’il n’est pas le monstre que l’émission pourrait facilement (et paresseusement) ) l’a peint comme. Il est utile que Ian soit entouré d’un groupe de inadaptés, dont certains dépassent même son légendaire non conventionnel. Mais la clé du succès de la série au début est dans la façon dont elle équilibre ces irrégularités avec la simplicité terre-à-terre de quelque chose comme le béguin non partagé de Rachel pour Dana, et les façons dont Poppy doit naviguer dans la mer de personnalités surdimensionnées autour d’elle, parfois en exagérant son propre personnage pour correspondre.

L’effet est donc une comédie de travail à éclater de rire peuplée de personnages mémorables et d’une cargaison d’arcs de personnages avec beaucoup de potentiel. En s’associant au gang It’s Always Sunny, Apple TV + marque non seulement un succès comique avec Mythic Quest: Raven’s Banquet, mais propose également une série qui pourrait un jour devenir une partie très importante de type Office de la bibliothèque de streaming Apple TV +.

Mythic Quest: Raven’s Banquet première le vendredi 7 février sur Apple TV +.