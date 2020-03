N’achetez pas un Dyson à 500 $ alors que ICONpet de Bissell est encore meilleur pour 199 $ – .

Dyson a changé la donne dans le vide sans fil et continue d’innover de manière nouvelle et passionnante, mais la société a beaucoup plus de concurrence ces jours-ci qu’elle ne l’était il y a encore quelques années.

Il existe plusieurs concurrents Dyson différents que nous recommandons maintenant avant un Dyson, car ils offrent les mêmes fonctionnalités et performances qui sont presque aussi bonnes pour une petite fraction du prix.

L’un de nos modèles préférés en ce moment est l’aspirateur sans fil Bissell ICONpet, et il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise massive.

Avez-vous vu le dernier et le meilleur aspirateur-balai sans fil de Dyson? On l’appelle l’aspirateur sans fil Dyson V11 Torque Drive et c’est une bête absolue. Ce fantastique aspirateur balai est si puissant qu’il pourrait bien aspirer les chaussettes de vos pieds si vous ne faites pas attention, et il dispose d’une batterie qui peut durer jusqu’à 60 minutes avec une seule charge.

Les aspirateurs sans fil Dyson ont certainement parcouru un long chemin au fil des ans, mais il y a une chose qui n’a pas changé du tout: ils sont toujours incroyablement chers. Ce V11 Torque Drive que nous avons mentionné ci-dessus coûte 700 $, et c’est tout simplement fou. Même avec une remise en ce moment sur Amazon, vous devrez toujours débourser 610 $. Peut-être que si vous avez une montagne d’argent, vous pouvez rationaliser cet achat, mais la plupart d’entre nous resserrons nos cordons de sac à main ces jours-ci. Si vous voulez quelque chose qui est presque aussi bon que le V11 à bien des égards – et encore mieux dans un ou deux domaines clés – nous avons exactement ce qu’il vous faut.

L’aspirateur sans fil Bissell ICONpet fait facilement partie des meilleurs modèles que nous avons testés. Il est plus que suffisamment puissant pour ramasser toute la saleté et la poussière autour de votre maison, et il présente un superbe design similaire aux modèles récents de Dyson. En fait, l’ICONpet pourrait être un peu plus facile à vider et à nettoyer grâce à sa conception de filtre astucieuse. Il s’attaque facilement aux poils d’animaux – même les cheveux longs que mon chiot perd partout – et la batterie dure entre 20 et 30 minutes par charge. Ce n’est pas aussi bon que le Dyson, mais pensez à la façon dont vous utilisez votre aspirateur sans fil. En avez-vous vraiment besoin pour fonctionner pendant une heure ou l’utilisez-vous simplement pour nettoyer quelques pièces à la fois?

Une chose que j’aime avec l’ICONpet est l’éclairage LED à la base qui vous montre toute la saleté et les poils d’animaux sur le sol. Vous ne croirez pas à quel point vos sols sont plus sales quand vous pouvez tout voir là-bas. Dyson n’a pas d’éclairage du tout, et nos tests ont révélé que nous avons manqué beaucoup de choses lorsque nous avons utilisé notre Dyson et ensuite exécuté le modèle Bissell sur la même zone.

Le Bissell ICONpet est vraiment fantastique, et il coûte 350 $, ce qui représente un peu plus de la moitié du prix du Dyson V11. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous pouvez en obtenir un pour seulement 199 $.

