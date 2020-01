Namor sera remplacé comme roi d’Atlantide par [SPOILER]?

Marvel Comics a révélé que le prince Namor, le sous-marin, était sur le point de perdre le trône d’Atlantis – au super-héros philippin appelé Wave. Les dernières années ont vu la relation entre l’Atlantide et le royaume de surface se détériorer, Namor déclarant essentiellement la guerre à l’humanité.

Les choses semblent arriver à un point critique dans la minisérie Atlantis Attacks qui porte bien son nom, dans laquelle Namor a lancé une guerre ouverte contre la nation de Pan. Un nouveau pays, Pan est une ville unique de portails transcendant les frontières internationales, reliant des endroits aussi éloignés que Hong Kong et Séoul, Queens et Madripoor. Toute la technologie de Pan est propulsée par un dragon mystique emprisonné au cœur de Pan, une créature que les Atlantes vénèrent comme sacrée. Dans cette affaire, il est difficile de ne pas voir Namor comme ayant quelque chose d’un point quand il soutient que les habitants de la surface exploitent des créatures vivantes.

Les sollicitations d’avril de Marvel confirment que la guerre avec Atlantis verra le prince Namor perdre son trône à Wave, un super-héros philippin qui travaille avec les agents de l’Atlas et a juré de défendre le peuple de Pan. Voici la sollicitation complète:

ATTAQUES ATLANTIS # 4 (sur 5)Rédigé par: Greg PakArt par: Ario AninditoCover par: Carlo PagulayanSECRETS REVEALED! Pendant des mois, les jeunes AGENTS OF ATLAS ont servi la Fondation Atlas de l’agent secret Jimmy Woo et défendu Portal City of Pan, le milliardaire Mike Nguyen. Mais alors que leurs efforts pour défendre Pan contre KING NAMOR et ATLANTIS déchirent l’unité durement combattue de leur équipe, Silk et Amadeus Cho se battent enfin pour savoir si Woo et Nguyen les ont guidés – ou les ont manipulés. Et pourquoi le nouvel agent d’Atlas WAVE est-il assis au sommet du trône atlante? Quelle est la véritable fin de partie de Jimmy? Nguyen est-il un visionnaire ou un méchant? Le rideau est arraché – et les Agents d’Atlas ne seront peut-être plus jamais les mêmes!

Wave est un super-héros fascinant, l’un des plus puissants des nouveaux agents de l’Atlas. Elle a grandi en vivant dans une communauté de plage sur l’île de Mactan à Cebu, aux Philippines, et elle a fini par travailler pour une entreprise nommée AlonTech. Bien que Wave ne le sache pas, AlonTech était une organisation criminelle sous enquête par l’équivalent des Avengers des Philippines, la Division Triumph, et elle était présente lorsque les héros ont lancé une attaque tous azimuts. Pendant la bataille, Wave – un simple spectateur innocent – a été trempé dans l’eau et des substances inconnues, et en conséquence a été transformé. Elle est devenue une puissante hydrocinétique, capable de manipuler l’eau à volonté. L’histoire d’origine de Wave est une image miroir intéressante de l’ennemi classique de Spider-Man, Hydro-Man, mais elle a choisi d’utiliser ses pouvoirs pour de bon.

Les sollicitations suggèrent que Wave la trouvera de l’autre côté de la guerre que les autres agents de l’Atlas. Cependant, il est à noter que ceci est la sollicitation de Atlantis Attacks # 4, ce qui signifie qu’il reste un problème. Cela signifie qu’il est tout à fait possible que la règle de Wave soit courte et que Namor regagnera son trône à la fin de l’événement. Il est peu probable que l’Atlantean apprenne toute humilité en cours de route.

