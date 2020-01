Nanoleaf dévoile une lumière intelligente qui est réellement intelligente

Le concept d’une ampoule connectée intelligente est vraiment cool. Changer les couleurs, allumer et éteindre les ampoules avec votre voix, et même associer les changements d’éclairage en fonction de l’heure de la journée ou pour synchroniser avec d’autres appareils électroniques est incroyable. Mais je serais prêt à parier que l’ensemble du processus est considérablement plus compliqué que la plupart des gens ne le souhaitent, et le travail nécessaire pour tout synchroniser peut être intimidant. C’est pourquoi Nanoleaf a inventé la série d’apprentissage, un ensemble de lumières intelligentes qui automatise tout cela et supprime le besoin d’applications, de planification, de commandes vocales et d’autres processus manuels.

La série d’apprentissage Nanoleaf est une suite de produits qui se connectent et réagissent les uns aux autres, le tout sans avoir besoin d’interaction ou d’intervention de l’utilisateur. La technologie U-IQ de Nanoleaf utilise un réseau de capteurs et un algorithme d’apprentissage propriétaire conçu pour apprendre de vos préférences et de votre comportement afin de diffuser la lumière comme vous le souhaitez, quand vous le voulez. Le fait que Nanoleaf commercialise spécifiquement ces lampes comme une sorte d’ampoule “anti-smart” montre à quel point leur concept pour une série de lampes “smart” est vraiment différent.

Outre quelques concepts nouveaux et importants, il existe une gamme de panneaux de lumière unifiée interopérables. Cette nouvelle gamme d’hexagones unifiés présente une interconnectivité de forme et est réactive au toucher, ce qui ouvre la possibilité de former des formes personnalisées d’une manière différente des configurations précédentes de Nanoleaf. Ces lumières sont à profil bas et peuvent changer de couleur et de luminosité pour s’adapter à vos préférences et à votre décor, tout comme les lumières Nanoleaf existantes, mais s’intègrent dans le nouveau concept de la série d’apprentissage. Nanoleaf Hexagons prévoit de lancer à l’été 2020 et peut être précommandé ici.

