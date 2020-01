Nanoleaf permettra enfin aux utilisateurs de mélanger et d’assortir les formes pour créer des tapisseries LED murales uniques

La start-up d’éclairage intelligent Nanoleaf a fait irruption sur la scène en 2013 avec pour mission de créer des solutions d’éclairage intelligent respectueuses de l’environnement. Bien que son premier produit soutenu par Kickstarter soit une ampoule LED ultra-efficace appelée Nanoleaf One, ce sont les lampes murales Aurora (triangulaires) et Canvas (carrées) qui ont vraiment fait la différence. Cette année, Nanoleaf a annoncé son intention de permettre enfin aux utilisateurs de mélanger et d’assortir leurs formes préférées pour créer des conceptions LED uniques.

Jusqu’à présent, il était impossible d’utiliser les produits Aurora et Canvas en tandem, mais cela est sur le point de changer. Une nouvelle génération de panneaux lumineux unifiés donnera aux utilisateurs plus d’autonomie pour créer leurs propres tapisseries lumineuses murales intelligentes avec l’une des formes proposées par Nanoleaf. Cela inclut la prise en charge des prochains panneaux d’éclairage hexagonaux dont la sortie est prévue pour l’été 2020.

En plus de cette annonce, Nanoleaf a dévoilé ses plans pour étendre ses offres d’éclairage intelligent avec les ampoules intelligentes et accessoires à changement de couleur de la série d’apprentissage, ainsi que le hub Learning Gateway pour l’intégration de produits de maison intelligente tiers. Ces nouveaux projets devraient être lancés au début de 2021.