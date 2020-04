NapBot Sleep Tracker mis à jour avec une application Apple Watch plus puissante, de nouvelles données de sommeil profond

NapBot est une puissante application tierce de suivi du sommeil pour Apple Watch optimisée par CoreML. Une nouvelle mise à jour de l’application apporte des fonctionnalités supplémentaires indépendantes d’Apple Watch, ainsi qu’une nouvelle option d’analyse des tendances de sommeil profond pour les utilisateurs.

L’objectif principal de la mise à jour NapBot d’aujourd’hui est de rendre l’application Apple Watch beaucoup plus indépendante. Dans cette optique, il y a trois changements clés. Le premier est un nouvel écran de paramètres qui permet aux utilisateurs de NapBot d’ajuster leur objectif de sommeil et de gérer les notifications directement depuis l’application Apple Watch.

Il existe également une nouvelle interface de calendrier pour l’application Apple Watch, qui permet aux utilisateurs d’analyser les données de sommeil des jours précédents. Enfin, l’application NapBot pour Apple Watch comprend désormais des notifications dynamiques qui montrent aux utilisateurs un aperçu de leurs données de sommeil sans avoir à lancer l’application.

Pour l’application compagnon NapBot sur iPhone, la mise à jour d’aujourd’hui comprend également une nouvelle fonctionnalité de tendance au sommeil profond, qui analyse la quantité de sommeil profond que vous obtenez chaque nuit. Apparemment, je ne dors pas assez profondément chaque nuit.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour NapBot d’aujourd’hui:

L’application WatchOS est devenue plus puissante et a acquis de nouvelles fonctionnalités qui l’aident à devenir une application plus indépendante:

Écran des paramètres où vous pouvez régler votre objectif de sommeil, activer / désactiver les notifications

Écran de calendrier, l’application montre peut afficher plus de données qu’une entrée de veille.

Nouvelles notifications dynamiques qui vous montrent un aperçu de votre analyse du sommeil en un coup d’œil.

J’ai également corrigé quelques bugs dans l’application iOS et ajouté une toute nouvelle tendance disponible pour les abonnés PRO. Une tendance au sommeil profond analysera la durée de la phase profonde au cours du mois / semaine et vous donnera des recommandations sur l’amélioration de cette métrique.

Même si Apple travaille sur sa propre solution de suivi du sommeil pour Apple Watch, des solutions tierces comme NapBot, AutoSleep et Pillow continuent de devenir plus puissantes. Découvrez notre résumé complet de la meilleure application de suivi du sommeil pour Apple Watch ici avec plus de détails.

NapBot est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit. Un abonnement NapBot Pro est disponible avec un essai gratuit de 7 jours et coûte 1 $ par mois ou 10 $ par an par la suite.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: