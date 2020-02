Natasha achève la mission de guerre civile des Avengers

Veuve noire pourrait en fait voir Natasha Romanoff terminer la mission des Avengers depuis le début de Captain America: Civil War. Le troisième film de Captain America a redéfini le MCU, les Avengers étant déchirés après le passage des accords de Sokovia et à la suite de la manipulation de Zemo. La période semble fasciner Marvel, qui ne cesse de la revisiter.

Black Widow sera le troisième film Marvel à se dérouler immédiatement après Captain America: Civil War. Il reprend à un moment où Natasha Romanoff a perdu son réseau de soutien, ayant choisi d’aider Steve Rogers à s’échapper lors de la fatidique bataille de l’aéroport. Elle est maintenant l’une des plus recherchées au monde, elle n’est plus protégée par le SHIELD ou les Avengers. Cela l’oblige à aller dans sa première famille, des camarades avec qui elle a travaillé sous la salle rouge, et elle finit bientôt par aller à l’encontre de Taskmaster. Mais pour le moment, il est difficile de dire exactement quelle est la mission de Black Widow. Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que la version MCU de Taskmaster sera assez précise, notamment en tant que mercenaire plutôt qu’opérateur indépendant.

Si Taskmaster est en effet un mercenaire qui s’est entraîné pour affronter les Avengers, alors il est en bonne compagnie. Dans Captain America: Civil War, Crossbones – un agent d’Hydra qui avait été exposé par Steve Rogers – avait également commencé une carrière de mercenaire. Il avait mené une série de missions destructrices de grande envergure afin d’entraîner Captain America dans une confrontation fatidique. Les Avengers ont finalement retrouvé Crossbones à Lagos, au Nigéria, où il avait été embauché pour voler un agent biologique inconnu de l’Institut des maladies infectieuses. Les Avengers ont empêché Crossbones de s’échapper avec l’échantillon, mais à un coût horrible, quand il est devenu kamikaze. Il peut bien y avoir une connexion explicite entre Crossbones et Taskmaster.

Dans Captain America: Civil War, Crossbones volait un échantillon de maladie; Pendant ce temps, des photos des bandes-annonces de Black Widow ont montré Natasha Romanoff avec de mystérieuses fioles rouges. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir de particules Pym, mais cette idée peut être écartée en toute sécurité, car il n’y a absolument aucune preuve d’une connexion Ant-Man. (D’autres théories suggèrent que les flacons sont utilisés pour les gantelets de Black Widow dans le film, bien que cela n’ait pas été confirmé non plus.) Il est possible, cependant, que ces flacons contiennent un autre agent biologique – et que Taskmaster effectue des vols similaires à ceux réalisée par Crossbones.

Si cette théorie est correcte, alors Natasha Romanoff poursuit essentiellement la mission des Avengers de Captain America: Civil War. Les Avengers n’ont jamais appris pour qui Crossbones travaillait, et ce méchant inconnu avec leur programme mystérieux, bien qu’avec un nouveau pion. Heureusement, il semble que Black Widow et sa première famille parviendront à faire face à la menace; les remorques suggèrent que le troisième acte se terminera dans un laboratoire. La dernière fin lâche de Captain America: Civil War, une qui a généralement été oubliée par les cinéphiles du monde entier, pourrait être parfaitement résolue.

