National Treasure 3 arrive officiellement

Cela fait 13 ans que Nicolas Cage a galopé à travers l’Amérique en découvrant des secrets historiques dans la série National Treasure. Heureusement pour les fans, un troisième film est en préparation.

Bien que les détails soient rares, National Treasure 3 est en pré-production pour Disney, selon The Hollywood Reporter. Chris Bremner de Bad Boys for Life écrit le troisième film de la série (il travaille également sur Bad Boys 4). Jerry Bruckheimer produira la dernière aventure de National Treasure.

Au moment d’écrire ces lignes, rien n’indique si Nicolas Cage reprendra ou non son rôle d’excentrique Ben Gates. Les deux films ont joué Cage aux côtés de Diane Kruger, Justin Bartha et Jon Voight.

Ensemble, National Treasure de 2004 et National Treasure de 2007: Book of Secrets ont rapporté plus de 800 millions de dollars dans le monde. La route vers un troisième film a été difficile. Bruckheimer a confirmé que le film se produirait en 2010, et quelques années plus tard, des scénaristes ont été embauchés pour cela. Les informations sur le film sont devenues sombres après cela. Cependant, pendant cette période, Walt Disney Pictures a connu quelques échecs comme The Lone Ranger et le tristement célèbre film John Carter, qui ont peut-être détourné la société de la réalisation d’un autre film National Treasure.

Heureusement, National Treasure 3 est maintenant en cours et, espérons-le, il sera aussi glorieux que les deux premiers films.