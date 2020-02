Native Union lance le chargeur sans fil Drop XL 3-en-1 avec rondelle Apple Watch amovible

Native Union est sorti avec son dernier accessoire Apple, le chargeur sans fil Drop XL (Watch Edition). Il a quelques fonctionnalités uniques comme une rondelle de chargement Apple Watch amovible, un nouveau design et est livré avec des adaptateurs de prise internationaux dans la boîte.

Native Union a annoncé aujourd’hui le chargeur sans fil Drop XL (Watch Edition) dans un communiqué de presse:

La marque Lifestyle d’accessoires technologiques haut de gamme Native Union présente l’Apple Watch Edition du chargeur de charge sans fil multi-appareils Drop XL. Doté d’une surface sans fil étendue et d’un port USB-A supplémentaire pour charger jusqu’à 3 appareils à la fois, Drop XL Watch Edition est également livré avec une rondelle de chargement amovible pour votre Apple Watch. De votre téléphone aux AirPods en passant par l’Apple Watch, réduisez l’encombrement autour de votre domicile ou de votre espace de travail avec une solution de recharge unique pour tous vos essentiels de tous les jours.

Bien que le facteur de forme global ne soit pas nouveau, la version de Native Union offre des améliorations intéressantes par rapport aux chargeurs sans fil multi-appareils similaires sur le marché. Avec la rondelle amovible d’Apple Watch, vous pouvez faire de la place pour charger deux smartphones sans fil à la fois, et avoir un port USB libre à l’arrière ou le réactiver et recharger votre iPhone, AirPods et Apple Watch simultanément.

Native Union a également utilisé le silicone sur le dessus du chargeur pour créer un design unique fonctionnel et beau. L’inclusion d’adaptateurs de prise internationaux n’est également pas quelque chose que vous voyez avec de nombreux chargeurs sans fil.

Fonctionnalités:

Charge jusqu’à 3 appareils simultanément avec la surface de chargement sans fil étendue et la rondelle de chargement amovible pour Apple Watch

Dispose d’une bande de roulement en silicone antidérapante pour garder votre appareil en place et surélevé pour éviter la surchauffe

Textile domestique résistant et finition aluminium de qualité aéronautique

Capteur de protection thermique et détection d’objets étrangers

Puissance totale jusqu’à 10 W pour les appareils compatibles Qi, 7,5 W pour l’iPhone, 5 W pour l’étui de chargement sans fil AirPods et AirPods Pro

Livré avec un adaptateur secteur et un câble tressé USB-C vers USB-A de 6,5 pieds / 2 m

Le chargeur sans fil Drop XL (Watch Edition) est disponible dès maintenant directement auprès de Native Union au prix de 150 $. La société vend le Drop XL d’origine pour 130 $ (sans rondelle Apple Watch) et fabrique également le Drop dans un chargeur sans fil pour 60 $.

Découvrez-en plus sur Native Union sur sa page d’accueil et sa boutique Amazon.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: