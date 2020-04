Naughty Dog travaille avec Sony pour sortir The Last of Us 2 «dès que possible»

Sony a récemment annoncé que The Last of Us 2 avait été indéfiniment retardé en raison de problèmes logistiques liés à la pandémie de Covid-19, mais le développeur Naughty Dog s’efforce de publier la suite très attendue dès que possible.

C’est selon le vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui a retweeté une bande-annonce conçue par des fans pour le jeu, et a déclaré que le développeur “travaillait dur avec Sony” pour faire connaître le jeu aux fans “dès que possible”.

Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous:

😳 Cette bande-annonce de fans est tellement bonne, a dû revenir sur Twitter pour partager. (Nous travaillons toujours dur avec Sony pour vous proposer le jeu dès que possible.) Revenons maintenant à mon nettoyage des réseaux sociaux. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES10 avril 2020

Alors que The Last of Us 2 est à peu près terminé, Naughty Dog prenant ce temps pour aplanir les derniers bugs, le jeu a été retardé en raison de problèmes logistiques. Il est probable que cela entoure la livraison du jeu, car Square Enix a rencontré des problèmes similaires autour de la sortie de Final Fantasy 7 Remake.

Au moment où le retard a été annoncé, une déclaration de Naughty Dog a déclaré que le développeur ne pouvait pas lancer le jeu à sa satisfaction et qu’il voulait s’assurer que tous les joueurs puissent profiter de Last of Us 2 “à peu près en même temps”.

The Last of Us 2 devait sortir le 29 mai, ayant déjà été repoussé de février, mais Naughty Dog n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie.

Cependant, les commentaires de Druckmann suggèrent que nous espérons ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de voir The Last of Us 2. Même avec le jeu retardé, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit repoussé au-delà de 2020 – il est possible que nous retard de quelques mois pendant que les calendriers d’expédition reviennent à la normale.

Cependant, en ce moment, il est difficile de prédire exactement quand cela se produira.

