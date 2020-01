NBC dévoile officiellement le service de streaming «Peacock», lancé en juillet avec 3 niveaux différents

NBC est officiellement entré dans les guerres du streaming aujourd’hui avec l’annonce de son prochain service Peacock. Alors que divers rapports au cours des derniers mois ont brossé un tableau de ce à quoi s’attendre de Peacock, NBCUniversal a dévoilé la plupart des détails officiels aujourd’hui.

CNBC précise que Peacock sera disponible en trois niveaux différents, différenciés par les prix et la publicité. Peacock Free offrira 7 500 heures de programmation financée par la publicité, y compris «un accès le jour suivant aux saisons actuelles des émissions NBC de première année». Peacock Free comprendra également «des saisons complètes d’émissions classiques», mais les détails sur cette bibliothèque de contenu sont inconnus .

Peacock Premium sera disponible en deux niveaux: 4,99 $ par mois avec des publicités et 9,99 $ par mois sans publicité. Les deux niveaux de Peacock Premium vous offriront du contenu supplémentaire qui ne sera pas disponible pour les utilisateurs de Peacock Free, y compris un accès anticipé aux émissions et sports de fin de soirée. Un détail intéressant est que Peacock inclura un maximum de 5 minutes de publicités par heure.

Peacock Premium comprendra des matchs de football de Premier League non télévisés débutant en août et des matchs de Ryder Cup en septembre. Les fans de Late Night avec des heures de coucher plus tôt pourront regarder “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” à 20 heures. ET chaque jour au lieu de son heure de télévision normale de 23h35. HE et «Late Night with Seth Meyers» à 21 h. ET au lieu d’attendre jusqu’à 12 h 35. ET.

Au total, Peacock Premium aura plus de 15 000 heures de contenu, dont 600 films et 400 séries télévisées. Cela inclut des émissions comme «Law & Order», «Chicago Fire», «30 Rock», «Frasier», et plus encore. Vous vous interrogez sur le streaming «The Office»? Il restera sur Netflix jusqu’en 2021, mais ce sera une exclusivité Peacock.

Peacock mettra également l’accent sur les nouvelles en direct, avec accès à “NBC Nightly News with Lester Holt” et plus encore. Vous pourrez également syntoniser des «dizaines» de «chaînes» en streaming. Ces chaînes offriront une gamme de contenus différents tout au long de la journée, plus comme la télévision par câble traditionnelle.

Alors qu’aujourd’hui marque l’annonce officielle de Peacock et de ses trois niveaux différents, il reste encore quelques inconnues. Par exemple, NBC n’est pas entré dans trop de détails sur les limitations de contenu du niveau entièrement gratuit. Bien qu’il offrira clairement une plus petite collection d’émissions et de films, nous ne savons pas quelles offres de grands noms seront exclusives à Peacock Premium.

Si vous êtes actuellement abonné à Comcast ou Cox, vous obtiendrez gratuitement un niveau financé par la publicité de Peacock Premium et pourrez passer au niveau sans publicité pour 4,99 $ par mois. Quand Peacock est-il lancé? Les abonnés Comcast et Cox auront accès le 1er avril, mais le service de streaming ne sera pas lancé au niveau national avant le 15 juillet.

Que pensez-vous de l’annonce Peacock d’aujourd’hui? Envisagez-vous de vous abonner? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: