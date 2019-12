NBC Peacock va défier Netflix avec la télévision en direct et un forfait mensuel de 5 $

C’était un rêve pour les coupeurs de cordon de réduire leurs factures mensuelles en faveur d’un service de streaming bon marché qui offre à la fois du contenu en direct et à la demande pour une fraction du coût du câble.

Ce rêve pourrait être pleinement réalisé avec le nouveau service de streaming de NBC appelé Peacock qui devrait arriver au début de l'année prochaine, selon des sources qui ont parlé à CNBC.

NBCUniversal voudrait se différencier de la concurrence en étant incroyablement bon marché – aussi peu que 5 $ par mois pour une version du service avec des publicités limitées et 10 $ par mois pour une expérience sans publicité – et inclure du contenu en direct comme NBC Nouvelles maintenant.

Ces frais mensuels vous permettront à tous 15 000 heures de contenu disponible sur le service – qui comprend les remakes de Saved By The Bell, Battlestar Galactica et Punky Brewster, ainsi que «un large éventail de contenus d'actualité convaincants à travers les actualités, les sports, la nuit et la réalité», selon des sources. Les sports olympiques ne feront probablement pas partie du forfait.

Si vous ne voulez rien payer pour le service, Steve Burke de NBCUniversal a mentionné une version entièrement gratuite qui est financée par la publicité, mais n'inclura pas d'émissions comme The Office, qui ne seront disponibles que dans les niveaux payants.

Le rapport de CNBC n'incluait pas de date de sortie exacte de NBC Peacock, mais les sources auraient déclaré que le service est en version bêta et devrait sortir en avril 2020.

Payer, ou ne pas payer, telle est la question

Eh bien, pourquoi payer quoi que ce soit si vous n'êtes pas obligé? NBC se trouve probablement dans une position difficile – d'une part, n'importe qui peut utiliser une antenne OTA pour regarder sa station NBC locale, ce qui signifie qu'il ne voudra rien payer pour au moins les fonctionnalités de base.

Cela dit, le conglomérat de diffusion voit probablement les signes en dollars potentiels derrière la construction d'une base de fans dédiée à ses nouvelles émissions, et à partir de seulement 5 $ par mois pourrait être un bon moyen d'amener le public à essayer au moins le service.

L'autre raison possible pour laquelle NBC fixe Peacock à 5 $ est de le faire à égalité avec CBS All-Access, le service qui héberge du contenu régulier de CBS ainsi que des originaux en streaming comme Star Trek: Discovery. Le prix de 5 $ avec un service barebones entièrement gratuit pourrait être le meilleur moyen de le mettre entre les mains des consommateurs, en particulier dans un marché de coupe de cordon de plus en plus encombré.