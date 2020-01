NBN Co va déconnecter 63 000 lignes téléphoniques et Internet pour passer à un nouveau réseau

Alors que le déploiement de NBN se poursuit, des modifications de l’infrastructure existante sont inévitables, et la dernière de ces modifications voit NBN Co commencer la déconnexion de 63190 services fixes – téléphoniques et Internet – à Sydney.

Comme rapporté par le Daily Telegraph, la suppression des connexions existantes existantes commencera vendredi 17 car elles seront progressivement remplacées par des connexions NBN dans le cadre du déploiement.

NBN Co avise les clients résidentiels et commerciaux de contacter immédiatement leur fournisseur s’ils ne sont pas encore passés à NBN et vivent dans les zones affectées (listées ci-dessous).

Bayside: Eastlakes, Mascotte, Roseberry, Wolli CreekBurwood: BurwoodCamden: Camden, Elderslie, Ellis Lane, Grasmere, Harrington Park, Mount Hunter, Narellan, Narellan ValleyCanterbury: Campsie, Canterbury, Earlwood, MarrickvilleParramatta / Ryde: Constitution Hill, Epping, Epping North, WentworthvilleVille de Sydney: Beaconsfield, Elizabeth Bay, Haymarket, Potts Point, Pyrmont, Rosebery, Sydney, The Rocks, WoolloomoolooInner West: Ashfield, Croydon, Earlwood, Marrickville, TempeLiverpool: Bardia, Glenfield, Mount Pritchard, Warwick FarmMosman: MosmanSydney Nord: Kurraba Point, baie neutrePlages du Nord: Balgowlah, Brookvale, Mona Vale, North Curl Curl, North Manly, SeaforthRandwick: Kensington, KingsfordComté de Sutherland: Caringbah, Engadine, MirandaHornsby: Cheltenham, Normanhurst, WaitaraHills Shire: colline du châteauWaverley: Bondi, Bondi Junction, Bronte, Tamarama, WaverleyWilloughby: Artarmon, Greenwich, Naremburn, St LeonardsWoollahra: Bellevue Hill, Edgecliff, Darling Point, Paddington, Woollahra

Les clients qui dépendent de ces connexions fixes pour les boutons d’appel d’urgence médicale ou les systèmes d’alarme sont également invités à enregistrer ces services auprès du NBN pour éviter qu’ils ne soient déconnectés.

Pour certains résidents, il est très possible que leur connexion existante soit coupée avant que leur nouveau service NBN puisse être activé, laissant les résidents et les entreprises sans connexion Internet ou téléphonique. Encore une fois, veuillez appeler votre fournisseur de réseau actuel pour déterminer le meilleur résultat pour votre situation actuelle.

NBN Co avertit également tous les résidents de surveiller les escroqueries potentielles qui demandent de l’argent au nom de l’entreprise. NBN Co ne demandera jamais directement des paiements à des particuliers car ils sont une entreprise de gros et traitent directement avec des fournisseurs de services tels que Telstra, Optus, etc.