Né d’un accord de 1,35 milliard de dollars avec Frontier, le nouveau fournisseur Internet Ziply Fibre se prépare pour son lancement – .

Harold Zeitz. (Photo fibre Ziply)

Un nouveau fournisseur d’accès Internet par fibre optique sera bientôt lancé dans le Pacifique Nord-Ouest.

Ziply Fibre est sur le point de fournir un service de fibre optique à travers Washington, l’Oregon, l’Idaho et le Montana alors que son accord de 1,35 milliard de dollars pour acquérir les opérations du nord-ouest du fournisseur Internet et de télévision Frontier Communications est presque terminé.

L’accord a été annoncé pour la première fois en mai dernier. La Commission des services publics et des transports de l’État de Washington a approuvé un règlement lors de la vente le mois dernier.

WaveDivision Capital, une société d’investissement exploitée par le fondateur de Wave Broadband et plusieurs anciens dirigeants, s’est associée à Searchlight Capital Partners pour effectuer l’achat.

Malgré les noms similaires, WaveDivision et Wave Broadband ne sont pas liés. Les deux ont été fondés par l’entrepreneur en télécommunications Steve Weed, qui était PDG de Wave Broadband lors de son acquisition pour 2,36 milliards de dollars en 2018. Weed, ainsi que plusieurs autres dirigeants de l’entreprise, sont partis après l’acquisition.

Ziply Fibre sera dirigé par Harold Zeitz, ancien président de Wave Broadband et directeur général de WaveDivision Capital. Weed est le président de Ziply.

La société basée à Kirkland, Washington, prévoit d’investir 100 millions de dollars pour améliorer ses services et construire des projets de fibre.

“Nous construisons le réseau de fibre optique le plus avancé du monde et combinons la vitesse et la fiabilité qu’il offre avec un excellent service rafraîchissant”, a déclaré Zeitz dans un communiqué.

Ziply sera en concurrence avec Wave Broadband, Comcast et Charter – les trois offrent des services Internet à large bande dans le Pacifique Nord-Ouest.

Il commencera avec 270 000 abonnés Internet résidentiels et 25 000 commerciaux Internet qui ont repris l’accord Frontier.

Les activités de Frontier Northwest ont généré 619 millions de dollars de revenus et 46 millions de dollars de bénéfices nets pour l’exercice se terminant en mars 2019.

Ziply a retenu près de 1 000 employés de Frontier et embauchera 200 autres personnes. Il aura des bureaux supplémentaires à Everett, Washington; Beaverton, Ore .; et Hayden, Idaho. Les autres dirigeants incluent le directeur de l’exploitation Brian Stading, un ancien directeur de Centurylink; CTO Bambang Liem, un ancien directeur de Wave Broadband; CFO Wayne Schattenkerk; un autre ancien directeur de Wave; et chef des affaires juridiques Byron Springer, un autre ancien directeur de Wave Broadband.