Né d’un hackathon de slalom, des experts technologiques aident une exploitation agricole à mettre l’IoT sur le terrain – .

Certains des membres du slalom de l’équipe de hackathon ainsi qu’un gestionnaire de programme Microsoft, photographiés dans les bureaux d’Allan Bros à Naches, Wash. De gauche à droite: Jae Chang, Ajay Ghadge (Microsoft), Mayank Kanodia, Erik Johnson, Caroline Montanari et Mark Gallen. (Photo de slalom)

Pour la plupart des gens, les prévisions météorologiques à l’échelle de la ville sont suffisamment précises pour savoir s’il faut prendre un imperméable ou jeter des couches supplémentaires de vêtements.

Mais pour les agriculteurs, les conditions climatiques qui déterminent les décisions concernant l’irrigation, la fertilisation et la récolte peuvent varier d’un endroit à l’autre sur une acre. Pourtant, les produits disponibles pour prendre de telles mesures spécifiques au site sont souvent trop chers, compliqués à utiliser ou les deux, mettant les ressources hors de portée de nombreux producteurs.

Les employés de Slalom ont visité Allan Bros. l’automne dernier pour tester leur système de surveillance du microclimat dans les vergers de pommiers Allan Bros. (Photo de slalom)

En ce qui concerne les outils technologiques utiles pour la culture des cultures, «l’industrie agricole a environ 10 à 15 ans de retard», a déclaré Dan Maycock, directeur de l’information pour Allan Bros., un producteur et expéditeur de fruits vieux de plus d’un siècle dans l’est de Washington. ville de Naches.

En particulier avec les pressions accrues du changement climatique et des sécheresses ainsi que la diminution de la main-d’œuvre migrante disponible, “le moment est venu d’intégrer la technologie de manière agressive dans l’agriculture”, a-t-il déclaré.

Maycock a récemment eu la chance de stimuler une partie de cette innovation grâce à un hackathon Internet des objets (IoT) organisé par Slalom, une société de conseil basée à Seattle.

Pendant trois mois, une équipe de 15 membres de Slalom et Allan Bros. a collaboré pour créer un système de surveillance et de prévision du «microclimat» qui pourrait être déployé dans toutes les fermes.

«Ce fut l’occasion pour la souris de ville et la souris de pays de travailler ensemble pour apporter des idées innovantes à la table», a déclaré Maycock.

Maycock a grandi parmi les vergers de raisins, de houblon et de cerisiers de Prosser, Wash., 8 000 habitants. Il a quitté la maison pour obtenir un baccalauréat et une maîtrise en technologie, puis a travaillé dans le secteur technologique de la région de Puget Sound pendant 15 ans. Son curriculum vitae comprend près de quatre ans en tant que consultant en intelligence d’affaires chez Slalom. Il y a deux ans, il est retourné dans la région de la vallée de Yakima.

Dan Maycock, directeur de l’information d’Allan Bros., producteur et expéditeur de fruits vieux de plus d’un siècle dans la ville de Naches, dans l’est de Washington. (Photo gracieuseté de Dan Maycock)

L’ancien patron de Maycock, le directeur des entraînements de slalom, Erik Johnson, l’a contacté pour participer au hackathon. «J’ai sauté sur l’occasion», a-t-il déclaré.

L’objectif de l’équipe était de dépenser moins de 1 000 $ en matériel et logiciels, en déployant un système de test pour mesurer les conditions météorologiques et pédologiques. (Les systèmes météorologiques microclimatiques standard peuvent coûter entre 30 000 $ et 100 000 $.) Maycock voulait éviter les produits exclusifs et spécialisés et s’assurer que les agriculteurs pouvaient facilement intégrer le système dans la technologie qu’ils utilisaient déjà et s’assurer qu’ils seraient intégrés. contrôle de leurs propres données.

Leur solution comprenait:

Appareils de surveillance météorologique d’un fournisseur appelé Ecowitt qui mesurent l’humidité et la température du sol, l’humidité, le rayonnement solaire et la vitesse du vent et partagent les informations via le Wi-Fi.

AgWeatherNet, un système de stations météorologiques de l’Université de l’État de Washington dispersé sur 187 sites dans l’est de Washington. Les données WSU ont été utilisées pour confirmer l’existence de microclimats et pour fournir des mesures supplémentaires non capturées par les capteurs locaux. La combinaison des données du WSU et du microclimat a été utile pour les prévisions météorologiques.

Microsoft Azure pour stocker les données collectées et Dell Boomi pour intégrer les données utilisées à partir des stations météorologiques WSU.

Power BI de Microsoft pour visualiser et interagir avec les résultats.

En faisant du bénévolat les nuits et les week-ends sur le projet, l’équipe de hackathon a déployé à l’automne trois appareils de surveillance qui ont alimenté son système analytique. Ils les ont placés parmi les pommiers dans l’un des vergers d’Allan Bros.

Ça a marché.

“Nous avons démontré à Allan Bros que c’est quelque chose qu’ils peuvent posséder et qu’ils peuvent utiliser, et qu’ils peuvent apporter à d’autres producteurs”, a déclaré Johnson. “Nous avons prouvé que l’IoT est utilisable et le producteur peut le maintenir.”

Le projet a remporté le hackathon du Slalom et a souligné les avantages de faire équipe avec des organisations extérieures pour construire un projet de hackathon qui peut faire une réelle différence, a-t-il déclaré.

“C’était en quelque sorte entrer dans un monde différent de ce que les gens font habituellement”, a déclaré Johnson. «C’est l’occasion d’appliquer nos compétences dans un domaine différent.»

Le capteur d’humidité du sol Ecowitt. (Photo Ecowitt)

Maycock a maintenant tourné son attention vers la construction d’une version 2.0 du système. La durée de vie de la batterie de la configuration d’origine n’était pas suffisante pour une utilisation à long terme, il explore donc des options solaires plus puissantes. Il souhaite également appliquer l’IoT aux bacs utilisés pour la collecte des cerises, des pommes et d’autres fruits afin de surveiller leur température et même la respiration des fruits afin de maintenir les produits dans une forme idéale.

Maycock sert de pont entre la technologie et l’agriculture, et il organise des rencontres mensuelles axées sur la technologie entre ses pairs agricoles. Grâce à ces rencontres, il éduque les autres sur les applications agricoles de la technologie IoT.

“Notre objectif est de partager autant que possible avec autant de personnes que possible – ce n’est pas de construire une solution coûteuse”, a-t-il déclaré.

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Fondation de la famille Singh à l’appui du journalisme de service public. Les éditeurs et reporters de . opèrent indépendamment et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.