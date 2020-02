Ne manquez pas cette nouvelle vente de tarifs Southwest Airlines, avec des vols à prix aussi bas que 39 $ – .

Avez-vous déjà pensé à emmener votre bien-aimé pour une escapade romantique, juste vous deux, comme ils le font dans les films? Toute la routine, fais tes valises-miel-nous partons pour le week-end? Il n’y a probablement pas de meilleur moment pour le faire que ce week-end, avec la Saint-Valentin à venir vendredi. Et surtout pour ceux d’entre vous qui attendent jusqu’à la dernière minute pour choisir un cadeau – c’est le genre de chose qui vous ferait ressembler au héros romantique ultime. C’est sans doute pourquoi Southwest Airlines vient de lancer une autre vente de tarifs massive, avec des vols aussi bas que 39 $.

Ils ne sont pas tous réduits à ce niveau, mais il y a encore une abondance de bonnes affaires à peu près partout. C’est arrivé au point où je suis heureux de payer moins d’un grand total pour des vols pour deux personnes de nos jours – et, bien sûr, tout ce que vous trouverez ici est à peu près une fraction de cela.

Ce qui est encore mieux, c’est que, normalement, vous n’avez pas longtemps à agir pour des ventes de tarifs comme celles-ci. Habituellement, nous vous en parlons et vous avez un jour ou deux au maximum pour prendre une décision, ce qui n’est pas toujours propice à la planification d’un voyage. Cette fois-ci, cependant, vous avez plus d’une semaine pour acheter vos billets. Vous avez jusqu’au 20 février à 23 h 59. Pacific Time pour verrouiller vos tarifs.

Voici les détails à connaître:

Vous pouvez trouver tous les tarifs réduits disponibles en vous rendant sur la page des offres du Sud-Ouest et en sélectionnant la ville de votre départ dans le menu déroulant pour voir tous les tarifs réduits disponibles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Vous devez réserver votre tarif au moins 21 jours avant votre voyage et les billets ne sont pas remboursables. En outre, les sièges, les jours de voyage et les marchés disponibles sont limités.

Les tarifs sont valables sur le service sans escale, sauf indication contraire.

Si vous voyagez à l’intérieur des États-Unis continentaux et que vous prévoyez de voyager entre les îles d’Hawaï, vous pouvez le faire entre le 3 mars et le 20 mai. Le voyage de et vers San Juan, Porto Rico, quant à lui, est valable du 14 avril au 14 mai 2020, tandis que les voyages internationaux sont valables du 14 avril au 14 mai 2020.

Certaines des offres que vous pouvez profiter de ce que j’ai repéré mardi matin incluent des tarifs de 39 $ pour certains voyages inter-îles à Hawaï; Vols à 99 $ d’Atlanta vers Chicago ou Dallas; un vol de 109 $ entre New York et Nashville; et un vol de 64 $ de Los Angeles à Las Vegas.

Source de l’image: LM Otero / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

