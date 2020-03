Ne manquez pas la chance d’économiser jusqu’à 324 £ avec ces offres Sky TV et haut débit

Pour être franc, Sky n’a pas toujours les offres de haut débit les moins chères. Mais avec les dernières offres de l’entreprise, vous pouvez économiser jusqu’à 25% sur un duo d’offres Sky TV et haut débit.

Avec ces offres, vous pouvez choisir entre payer 37 £ par mois pour le bouquet Sky Superfast TV ou 68 £ par mois pour tout dépenser en Superfast, Sports et Cinéma.

Cliquez ici pour accéder au site Web de Sky et profiter de ces offres incroyables

Quel que soit votre choix, vous serez connecté au haut débit à fibre optique ultra-rapide de 59 Mo (vitesse moyenne) de Sky – ce qui pourrait être très pratique si vous prévoyez de travailler à domicile dans un avenir prévisible.

Et l’accès à des goûts de Sky Atlantic, signifie beaucoup de séries dignes de frénésie telles que Westworld, Avenue 5, Breeders et Chernobyl.

Voulez-vous en savoir plus? Continuez à faire défiler pour lire ces offres en entier – bien que si vous êtes vendu, nous vous recommandons de mettre ces bonnes affaires rapidement car nous ne savons pas quand elles expireront. Et si aucune de ces offres ne vous convient, consultez notre meilleur guide des offres haut débit et TV.

Les offres Sky TV et haut débit dans leur intégralité

Que puis-je obtenir d’autre avec le haut débit Sky?

En plus d’obtenir des vitesses de téléchargement moyennes ultra-rapides de 59 Mo parfaitement adaptées aux ménages occupés ou au streaming, vous pouvez personnaliser votre package. Sky propose plusieurs modules complémentaires que vous pouvez sélectionner lorsque vous choisissez votre forfait, dont certains incluent Netflix, Multiscreen, BT Sport, Kids et bien d’autres!

Et si vous êtes également à la recherche d’un nouveau téléviseur pour profiter de tout ce contenu, nous pouvons vous aider à économiser beaucoup d’argent et à obtenir le meilleur prix via notre résumé des dernières offres de télévision bon marché.

Les meilleures offres haut débit d’aujourd’hui

Vous souhaitez poursuivre votre recherche des offres haut débit parfaites pour votre foyer? Cliquez ensuite sur le lien pour accéder à notre guide dédié, ou jetez simplement les yeux vers le bas pour notre comparaison à large bande …