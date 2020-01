ne t’inquiète pas, ce sont des fausses nouvelles

Le 10 octobre 2019 le Journal de la météo spatiale et du climat spatial une nouvelle qui avait été mal interprétée par les utilisateurs et qui avait lancé une série de fausses nouvelles embarrassant et qui ont parcouru le monde en un rien de temps. Nous parlons du gros canular du orage magnétique arriver sur notre planète à court terme.

L’article, comme nous l’avons dit, a donné le “feu vert” à une série de canulars alarmistes incroyables qui ont exploité les âmes les plus effrayantes. Avec cet article, cependant, nous voulons réitérer le concept selon lequel nous devons prêter une attention particulière à ce qui est présenté sur le Web.

Internet peut en fait être un endroit sombre et dangereux, non seulement à cause de la grande quantité d’escroqueries phishing ou des sites malveillants. Nous vous invitons à toujours consulter les actualités qui vous sont présentées lorsque vous surfez sur Internet et à consulter les sources officielles.

De retour pour parler de l’article scientifique en question, il y avait simplement écrit les recommandations que l’Agence spatiale européenne (ESA) avait proposé plusieurs recommandations à l’Union européenne dans le cas hypothétique où nous devions faire face au risque d’une tempête solaire à l’horizon.

Qu’est-ce qu’une tempête magnétique?

la tempête solaire (ou magnétique) n’est rien d’autre qu’un changement irrégulier de la direction du champ magnétique terrestre et de son intensité. Souvent, cela ne se produit jamais seul, mais cela entraîne plusieurs autres phénomènes spatiaux. En raison de sa grande puissance, le soleil il produit diverses émissions de matière en créant des courants spatiaux de particules, c’est-à-dire de “vents solaires” qui peuvent entrer en collision avec notre planète, mettant en danger les fréquences qui régulent les télécommunications.